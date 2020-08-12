منصة إعلانات غوغل تفشل في حماية الأشخاص من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:55 مساءً - قد يتعرض مستخدمو منصة يوني سواب اللامركزية للخطر بسبب إعلان جديد على غوغل.

حيث نشر مؤثر العملات المشفرة واليوتيوبر "بيت بوي" في تغريدة بتاريخ ١١ أغسطس: "تحذير عاجل لأي شخص يستخدم يوني سواب".

وقد قام بالإشارة إلى حسابات غرغل على تويتر، مضيفًا:

"غوغل ينبغي أن تخجل. كل من يدير إعلانات غوغل يفشل بشكل هائل. يعرض المحتالون الإعلانات على يوتيوب والآن على منصتكم الأساسية الخاصة." Advertisements

وفقًا لبيت بوي، يؤدي البحث عن "يوني سواب" على غوغل إلى إرجاع رابط إعلان كأحد النتائج الأولى في بعض الأحيان. "وعند النقر على هذا الإعلان، سينقلك إلى موقع يبدو تمامًا مثل يوني سواب، ولكنه سيطلب منك العبارة الأولية لمحفظتك"، كما أوضح المؤثر كجزء من تغريدته.

ويؤدي إدخال عبارة الأمان المذكورة إلى سرقة الأموال من التخزين المرتبط. وقد كلف احتيال يوني سواب أحد مواطني بيت بوي ٣٠ ألف دولار، حسبما أوضح المؤثر.

ارتفعت شعبية يوني سواب بين المشاركين في العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة، مما جعل عملية الاحتيال مركز الصدارة وسط ارتفاع أسعار العملات الرقمية.

وموقع يوني سواب الاحتيالي الخاطئ ليس أول جهد شرير لتجاوز مراقبة غوغل أيضًا. حيث ظهر عدد من الإعلانات ومقاطع الفيديو المزيفة على موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل. وتحث مقاطع الفيديو هذه المشاهدين على إرسال عملات مشفرة إلى عنوان بينما يعدون بأنهم سيحصلون على قدر أكبر من العملات المشفرة المرسل إليهم - وهو طريقة قديمة لاحتيال العملات المشفرة.