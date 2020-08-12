محللٌ يتوقع أن نمو التمويل اللامركزي قد يدفع سعر تشين لينك إلى ٣٢ دولارًا

تام شمس - الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:59 صباحاً - يقول تيموثي بيترسون، محلل استثمار بديل معتمد، إن توكن تشين لينك (لينك) يمكن أن يصل إلى ٣٢ دولارًا بحلول نهاية عام ٢٠٢٠. وتأتي تعليقات بيترسون بعد أيام فقط من ارتفاع لينك بنسبة ٨٨٪ على مدار أسبوعين.

حيث يُعتقد أن النمو الهائل لسوق التمويل اللامركزي (DeFi) هو أحد العوامل الأساسية التي حفزت الطلب على قواعد أوراكل، مثل تشين لينك وباند بروتوكول (BAND) والبيانات من ديفي بالس تُظهر أنه منذ يونيو، ارتفعت القيمة الإجمالية المؤمنة في بروتوكولات التمويل اللامركزي أربعة أضعاف.

تشين لينك تمتلك إمكانات صعودية، ولكن يمكن الاستفادة من نموها

على المدى الطويل، قال بيترسون إن نمو شبكة تشين لينك والانحرافات التاريخية تشير إلى ارتفاع أكبر في لينك، لكنه حذر من أن الأسعار فوق ٣٢ دولارًا قد لا تكون مستدامة. حيث قال بيترسون:

"لقد أجريت بعض التحليلات السريعة لمعدل نمو شبكة تشين لينك والانحرافات التاريخية في السعر مما جعل لينك يصل إلى ٣٢ دولارًا بحلول نهاية العام، لكن هذا السعر لن يكون مستدامًا. إذ يخاطر المستثمرون الذين يشترون عند مستويات عالية بخسارة ٥٠٪ من استثماراتهم أو أكثر. وقد انعكس معظم النمو على العملة بالفعل".

توسع سوق التمويل اللامركزي بسرعة في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في انتعاش معظم المشاريع المرتبطة بالتمويل اللامركزي. وعلى الرغم من ذلك، هناك فجوة تقييم كبيرة بين الشبكات الرئيسية والشبكات الأصغر.

على سبيل المثال، تبلغ قيمة تشين لينك حاليًا ٤,٤٧٥ مليارات دولار. وفي المقابل، تبلغ قيمة باند بروتوكول، ثاني أكبر مشروع أوراكل في السوق، ٢٥٧ مليون دولار.

كما ذكر مستثمرو رأس المال الاستثماري، مثل كيلفن كوه، المؤسس المشارك لشركة سبارتان بلاك، على فجوة التقييم. حيث قال كوه إنه بمرور الوقت، يمكن أن تبدأ المنصات المنافسة مثل باند بروتوكول في اللحاق بالركب.

وبالتالي، إذا ارتفع سعر لينك فوق ٣٠ دولارًا، فسيؤدي ذلك إلى زيادة القيمة السوقية للشبكة إلى أكثر من ١٠ مليارات دولار. ولا يزال من غير المؤكد إذا ما كانت تشين لينك تتمتع بأساسيات قوية بما يكفي، ونشاط المستخدمين، ومقاييس أخرى لدعم رسملة سوقية بقيمة ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية العام.

التوجهات لا تزال إيجابية

وفقًا لبيانات السوق من سانتيمنت، شهد تشين لينك وباند بروتوكول أعلى مستوى من النشاط الاجتماعي في الأيام العديدة الماضية. حيث قال الباحثون:

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"كانت باند ولينك الدعامة الأساسية على قمة منصة إمرجينغ تريندز خلال اليومين الماضيين، والتي تقيس أعلى نسبة زيادة في الخطاب الاجتماعي المتعلق بأصول وموضوعات العملات المشفرة".

وكان الاهتمام المتزايد تجاه تشين لينك ومشاريع أوراكل الأخرى واضحًا أيضًا على مؤشرات غوغل. ولكن بالمقارنة مع العملات المشفرة الرئيسية، مثل بيتكوين، فإن الاهتمام السائد بها أقل.

مقارنة بيانات مؤشرات غوغل لكل من بيتكوين وتشين لينك. المصدر: غوغل

اقترح مايكل فان دي بوب، المتداول بدوام كامل في بورصة أمستردام، أن سعر لينك يمكن أن يتعافى على المدى القصير. حيث قال فان دي بوب:

"إن المستوى يستقر، هذا رائع. فقد تجاوز مستوى ١٣-١٣,٢٥ دولارًا، وأعتقد أننا سنختبر الارتفاعات مرة أخرى".

على المدى القصير، تواجه معظم العملات المشفرة الرئيسية خطر التراجع بعد الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب والفضة.

فعلى سبيل المثال، انخفض سعر بيتكوين (BTC) بأكثر من ٤٪ في غضون ١٨ ساعة بعد أن انخفض زخمه واليوم تسجل العديد من العملات الرقمية أيضًا خسائر مكونة من رقمين.