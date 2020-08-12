المرشح المؤيد للعملات المشفرة يُترك خارج قائمة المتحدثين في المؤتمر الوطني الديموقراطي

تام شمس - الأربعاء 12 أغسطس 2020 02:59 صباحاً - لا يظهر اسم المرشح الرئاسي السابق أندرو يانغ، المعروف في صناعة العملات المشفرة بتعليقاته على فئة الأصول المزدهرة، في قائمة المتحدثين في المؤتمر الوطني الديموقراطي، وفقًا لمقال من يو إس إيه توداي.

حيث قالت يو إس إيه توداي إن قائمة المتحدثين الحالية في المؤتمر الوطني الديموقراطي، التي صدرت يوم ١٠ أغسطس، وتشمل بيرني ساندرز وبيت بوتيغيغ، من بين آخرين.

وقد قال يانغ في تغريدة بتاريخ ١١ أغسطس: "لأكون صادقًا، كنت أتوقع أن أتحدث في المؤتمر".

وقد تابع عضو الكونغرس تيد ليو عبر منصة التواصل الاجتماعي، معربًا عن استيائه من قرار استبعاد يانغ من قائمة المتحدثين في المؤتمر الوطني الديموقراطي، مشيرًا إلى نقص المتحدثين الأمريكيين الآسيويين في هذا الحدث.

ذكر يانغ بيتكوين عدة مرات خلال مساعيه السياسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دعوة لتنظيم العملات المشفرة وخطط لتنظيم التصويت على الهاتف المحمول باستخدام بلوكتشين. انسحب يانغ من حملته الرئاسية في فبراير ٢٠٢٠، أي قبل شهر تقريبًا من بدء تفشي فيروس كورونا.