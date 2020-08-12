مدينة في كوريا الجنوبية تقوم بتوسيع برنامج دفع بلوكتشين الخاص بها

تام شمس - الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:57 صباحاً - تستعد مدينة سيونغنام، وهي مدينة تابعة رئيسية في كوريا الجنوبية، لتوسيع برنامج الدفع الحالي الذي يعمل بنظام بلوكتشين من خلال إصدار شهادات هدايا رقمية جديدة.

ووفقًا لكيونغ هيانغ شينمون، ستعتمد البنية التحتية لبلوكتشين في المدينة على تطبيق جوال يسمى تطبيق تشاك. وسيتم إنشاء هذا التطبيق من قبل شركة شركة كوريا للسك والطباعة الأمنية (KOMSCO). يأمل مشروع سيونغنام أن يسهل على المسنين ومتوسطي العمر الاستفادة من تقنية بلوكتشين الحالية في المدينة. كما يأمل في تعزيز استخدام المدفوعات غير التلامسية خلال جائحة كوفيد-١٩.

وقد قالت وسائل الإعلام المحلية إن هناك ثلاثة أنواع من شهادات الهدايا الرقمية - تمثل النقد وبطاقات الشيكات وبطاقات الهاتف المحمول - يمكن استخدامها في ٤٥٠٠٠ موقع لتاجر البطاقات في جميع أنحاء المدينة.

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تشتهر سيونغنام بوادي بانغيو تك فالي - وهو مجمع لتكنولوجيا المعلومات يعمل كمقر للعديد من عمالقة التكنولوجيا في البلاد، مثل كاكاو غروب وإس كيه تيليكوم وآن لابز و نيكسون وغيرها.

وقد أشاد المشغل الذي يقف وراء مشروع سيونغنام سابقًا بالأرباح القياسية التي حققتها من خلال مشروعاتها المستقرة في العملات وبلوكتشين في عام ٢٠٢٠.

توصل كيه إي بي هانا بنك، أحد أكبر البنوك التجارية في كوريا الجنوبية، إلى اتفاق يوم ٩ أغسطس مع مشغل الطرق السريعة المدعوم من الدولة، شركة الطرق السريعة الكورية، لتقديم مدفوعات الرسوم المستندة إلى بلوكتشين للطرق السريعة في البلاد.