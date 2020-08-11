نظامٌ جديد لتحليلات العملات المشفرة في روسيا يستهدف تتبع داش ومونيرو

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 02:55 مساءً - تعمل إحدى الجهات الرقابية المالية الكبرى في روسيا على تطوير أداة جديدة لتحليل العملات المشفرة لتتبع العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) والعملات التي تركز على الخصوصية.

حيث يُقال إن خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في روسيا، وهي خدمة فيدرالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تخطط لبناء منصة تحليلات جديدة لتتبع معاملات العملات المشفرة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقد صُمم النظام الجديد الذي أطلق عليه اسم "ترانسبيرنت بلوكتشين"، لتتبع حركة الأصول المالية الرقمية وتحديد مزودي خدمات العملات المشفرة لمحاربة النشاط غير المشروع المتعلق بالأصول الرقمية، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء المحلية آر بي سي يوم ١٠ أغسطس.

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ووفقًا للتقرير، فإن النظام الجديد قادر على "تقليل إخفاء الهوية جزئيًا" للمعاملات التي تتضمن عملات رئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم (ETH) وأومني (OMNI) بالإضافة إلى العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية مثل داش (DASH) ومونيرو (XMR).

وحسبما ورد، فقد نجحت الهيئة التنظيمية المالية في تجربة نظام نموذجي أولي لمكافحة تهريب المخدرات. وتم تطوير النظام بالتعاون مع معهد أبحاث روسي كبير، وهو معهد ليبيديف الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حسبما يشير التقرير.

يُذكر أن تمويل المشروع يأتي من موارد من خارج الميزانية حتى الآن، إلا أنه سيتطلب تمويلًا إضافيًا. ووفقًا للبيانات الأولية، سيتطلب نظام "ترانسبيرنت بلوكتشين" الروسي حوالي ٧٦٠ مليون روبل (١٠,٣ ملايين دولار) من الميزانية الفيدرالية من عام ٢٠٢١ حتى عام ٢٠٢٣. ويقال إن العملاء المستهدفين للمنصة الجديدة يشملون مؤسسات مالية كبرى مثل البنك المركزي الروسي.