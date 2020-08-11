ميتسوبيشي تُطلق منصة بلوكتشين لتداول المعادن

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:52 صباحاً - أطلقت شركة ميتسوبيشي ار تي ام اليابان المحدودة لتداول موارد المعادن التابعة لشركة ميتسوبيشي، منصة بلوكتشين تسمى إيكو (ECO) لتداول المعادن الثمينة.

وقد تم تطوير المنصة بواسطة ميتسوبيشي بالشراكة مع شركة بلوكتشين الأمريكية سكوتشين، وهي قائمة على منصة إي سي ٣ التابعة لسكوتشين لإدارة وتمويل سلاسل التوريد القائمة على بلوكتشين.

ووفقًا للإعلان الرسمي، ستقوم إيكو بتسهيل تداول المعادن بين الأطراف المقابلة من خلال إنشاء وإدارة وتنفيذ الفواتير وتأكيدات الصفقات.

وفي البداية، ستجلب ميتسوبيشي فقط "العملاء الأكثر قيمة" إلى المنصة ولكنها تخطط قريبًا لتوسيع وتنفيذ إيكو لتغطية جزء أكبر من نظام سلسلة التوريد الخاص بها.

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ومن خلال استخدام منصة إيكو، ستتمكن الأطراف التجارية من توقيع المستندات التجارية وتحميلها على بلوكتشين. ومن ثم يمكنهم بعد ذلك مشاركة المستندات الموقعة مع الآخرين في الوقت الفعلي وإخفاء أي معلومات حساسة تجاريًا لا يريدون الكشف عنها.

كما قالت الشركة إنها ستضيف المزيد من الميزات إلى المنصة في المستقبل لحل تحديات سلسلة التوريد الحاسمة الأخرى في صناعة تداول المعادن.

كانت مجموعة ميتسوبيشي استباقية في مجال بلوكتشين. حيث أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا أن مجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه أو MUFG، التابعة لشركة ميتسوبيشي المالية، تتعاون مع لايركس لتعزيز الرقمنة للشركات والهيئات الحكومية. كذلك تم الإبلاغ أيضًا الشهر الماضي أن العملاق المالي يخطط لإطلاق عملته المستقرة الخاصة.