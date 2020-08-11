الحكم على مخترقة أسترالية بالسجن لمدة عامين لسرقة ٣٠٠ ألف دولار من ريبل

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:52 صباحاً - حكم قاضٍ على المواطنة الأسترالية كاثرين نغوين بالسجن لمدة أقصاها سنتان و٣ أشهر لدورها في سرقة أكثر من ١٠٠٠٠٠ عملة ريبل في يناير ٢٠١٨.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١١ أغسطس عن دار المعلومات الأسترالية، حُكم على نغوين لسرقتها أكثر من ٣٠٠ ألف دولار من ريبل منذ عامين. وقد تم اتهامها في البداية في أكتوبر ٢٠١٨ وأقرت بالذنب بتهم الاحتيال في أغسطس التالي.

وقال كريس كريغي، القاضي الذي يرأس قضية نغوين، إن إرسالها إلى السجن كان "قرارًا صعبًا ومثيرًا للقلق". وبحسب ما ورد ستصبح المواطنة الأسترالية مؤهلة للإفراج المشروط في أكتوبر ٢٠٢١.

أول قضية احتيال عملات مشفرة أسترالية

كانت نغوين من أوائل الأشخاص الذين اتهموا بسرقة أصول العملات المشفرة في أستراليا.

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ففي يناير ٢٠١٨، ورد أنها اخترقت بريدًا إلكترونيًا لرجل يبلغ من العمر ٥٦ عامًا يحمل نفس الاسم الأخير لها وسرقت جميع مقتنيات ريبل الخاصة به قبل أن تحرر الحساب من سيطرتها بعد يومين. وكان هذا في وقت كان فيه أصل العملة المشفرة يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٣,٨٤ دولار.

وبحسب ما ورد نقلت نغوين مقتنيات ريبل إلى بورصة عملات مشفرة صينية حيث استبدلت التوكنات ببيتكوين (BTC)، وأرسلتها إلى محافظ متعددة فيما قد يكون محاولة لغسل الأموال. ووفقًا لموقع الأخبار المحلي سفن نيوز سيدني، لم تتمكن السلطات في الصين من استرداد ما يقرب من ٩٠٠٠ دولار فقط.

منذ ذلك الحين، انخفضت قيمة ريبل إلى ٠,٣٠ دولار حتى كتابة هذه المقالة، مما يجعل قيمة العملات المشفرة المسروقة تبلغ الآن حوالي ٣٠ ألف دولار.