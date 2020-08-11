توكنات التمويل اللامركزي باند ولينك، تتفوق على بيتكوين مع اكتساب ١٠٠٪ خلال ١٠ أيام

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - أحدث سعر بيتكوين (BTC) هذا الأسبوع بعض الموجات مع ارتفاع الأصل الرقمي أخيرًا فوق علامة ١٢ ألف دولار، ولكن قبل هذه الخطوة، كانت العملات البديلة تتفوق بقوة على بيتكوين لأسابيع.

وكان اثنان من أبرز العملات هما باند بروتوكول (باند) وتشين لينك (لينك) حيث ارتفعت كلتاهما بنسبة ٣٤٨٪ و٨٨٪ في الأيام العشرة الماضية. وتعمل كل منها كشبكة أوراكل بلوكتشين توفر البيانات لتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

منذ بداية أغسطس، ارتفع سعر باند من ٣,٩ دولار إلى ١٧,٧٨ دولارًا، وفي نفس الفترة، ارتفعت لينك من ٧,٦ دولار إلى ١٤,٤٥ دولارًا في ذروته يوم ١٠ أغسطس.

أداء باند ولينك جنبًا إلى جنب. المصدر: تريد بلوك

ماذا وراء ارتفاع توكنات التمويل اللامركزية؟

العامل الأساسي وراء الارتفاع القوي هو النمو الهائل لقطاع التمويل اللامركزي.

حيث تسمح تطبيقات التمويل اللامركزي للمستخدمين بالقيام بأنشطة مالية مختلفة مثل التداول والقروض وكسب الفائدة من الإقراض بالعملات المشفرة.

ولكي تعمل منصات التمويل اللامركزي بسلاسة، فإنها تحتاج إلى جلب بيانات السوق من مواقع الويب المختلفة وشبكات بلوكتشين وهذا هو حيث يتم استخدام قواعد أوراكل. وتلزم قواعد أوراكل ضمن العقود الذكية للحصول على البيانات اللازمة لتشغيل منصات التمويل اللامركزي. وبالتالي، عندما يتوسع قطاع التمويل اللامركزي، تستفيد منها شبكات بلوكتشين التي توفر تلك القواعد.

وتوضح ورقة بحثية من تريد بلوك أن:

"قواعد أوراكل تتيح دمج البيانات خارج السلسلة مع معلمات العقد الذكية الموجودة في سلاسل بلوكتشين العامة. وفي الشكل أدناه، نقارن مكاسب الأسعار بين تشين لينك (لينك) وباند بروتوكول (باند) على مدار الأشهر الثلاثة الماضية". Advertisements

كما تُظهر البيانات من ديفي بالس أنه منذ الأول من يونيو، ارتفعت القيمة الإجمالية المحجوزة في تطبيقات التمويل اللامركزي من ١,٠٤٨ مليار دولار إلى ٤,٧٦ مليارات دولار. ومع دخول المزيد من رأس المال إلى سوق التمويل اللامركزي، زاد الطلب على قواعد أوراكل أيضًا.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين باند بروتوكول وتشين لينك في أن الأول يعتمد على كوزموس، بينما يعمل الأخير على شبكة إيثريوم. كوزموس هي بلوكتشين لإثبات الحصة (PoS)، بينما توجد إيثريوم في طور الانتقال إلى إثبات الحصة من خلال إيثريوم ٢.٠.

شهدت باند مكاسب أكبر بكثير من تشين لينك خلال الأسابيع العديدة الماضية بسبب فجوة كبيرة في التقييم. حاليًا، تقدر قيمة لينك بأكثر من ٤ مليارات دولار، بينما تقدر قيمة باند بـ ٣٠٨ ملايين دولار على الرغم من مكاسبها بنسبة ٣٤٨٪.

وقد أوضح الباحثون في مساري أن باند اتبعت مسارًا مشابهًا لمسار تشين لينك، مما أدى إلى نموها. حيث قالوا إن:

"باند قد أخذت مؤخرًا صفحة مباشرة من كتيب لينك مع عدد كبير من إعلانات الشراكة والتكامل، بما في ذلك الإدراج على كوين بيز برو. ومع ما يزيد عن ٣٢ ضعفًا على مدار العام، نجحت عملية التقييم النسبي والمرتكز على لينك حتى الآن".

الجدول الزمني لارتفاع باند. المصدر: مساري

هل سيزداد الطلب على قواعد أوراكل؟

قال كلفن كوه، المؤسس المشارك لشركة سبارتان بلاك التي تتخذ من آسيا مقرًا لها، إنه يتوقع أن تواصل باند زخمها التصاعدي. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، قال كوه إنه يتوقع أن تقوم باند بسد فجوة التقييم.

ونظرًا لأن باند ولينك يعتمدان على شبكات بلوكتشين مختلفة، فمن المحتمل أيضًا أن يدعما أنظمة التمويل اللامركزي البيئية المنفصلة القائمة على إيثريوم وكوزموس.