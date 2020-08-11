أيوتا تتجهز لإطلاق ترقية الشبكة الرئيسية

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تستعد شبكة أيوتا لإطلاق المرحلة الأولى من كريساليس، المعروف أيضًا باسم أيوتا ١.٥، على شبكتها الرئيسية في وقت ما من الأسبوع المقبل.

ووفقًا لتغريدة نشرتها مؤسسة أيوتا، ستسمح الترقية للشبكة بمعالجة ١٠٠٠ معاملة في الثانية، وستقدم أوقات تأكيد مدتها ١٠ ثوانٍ.

في يونيو، أصدرت المؤسسة أيضًا أحدث إصدار من برنامج العقدة، هورنت. حيث مهد هذا للطريق أمام أيوتا ١.٥ بعد اختبار ضغط مدفوع من قبل المجتمع، مما أدى إلى شبكة مستقرة تضم أكثر من ١٥٠ عقدة. وقد أظهر الاختبار أن الشبكة التي تمت ترقيتها تستهلك ذاكرة أقل ١٠ مرات من برنامج العقدة السابق لأيوتا.

وفي مايو، بدأ فريق لامركزي لوسائل التواصل الاجتماعي يسمى سوسايتي ٢ العمل على إطار عمل DeSM القائم على أيوتا. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين معيار جديد في الخصوصية والتحكم وقابلية التشغيل البيني بين منصات الوسائط الاجتماعية.

في خضم جائحة كوفيد-١٩، أصدر فريق آخر مقره في مدريد منصة قائمة على أيوتا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.