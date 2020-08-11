كومباوند يستعد لنشر أوراكل لامركزية

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - يخطط بروتوكول كومباوند لتقديم موجز أسعار مفتوح - وهو أوراكل لامركزية يمكن لأسعار سوق العملات المشفرة التي تقدمها أن تسمح لنظام إقراض المشروع بالعمل.

ويتم حاليًا اختبار موجز الأسعار المفتوح على مجموعة متنوعة من الشبكات. وقد عمل النظام لمدة أسبوعين تقريبًا على شبكة اختبار إيثريوم (ETH) كوفين وروبستين لمدة أسبوعين تقريبًا، وكانت موجزات الأسعار متاحة لمدة ١٠ أيام على الشبكة الرئيسية. في روبستين، تم تأمين اقتراح باستخدام موجز الأسعار الجديد في ٦ أغسطس.

ويطالب مطورو كومباوند المجتمع باختبار النظام الجديد من أجل دمجه في البروتوكول في أسرع وقت ممكن. حيث يتم تدقيق النظام بشكل مستمر عند دمج كل ميزة جديدة.

ويعتمد النظام على جهات الإبلاغ عن الأسعار والنشر. وستكون جهات الإبلاغ هي البورصات، في البداية كوين بيز برو فقط، والتي ستوقع على بانتظام بيانات الأسعار باستخدام مفتاحها العام. ومن ناحية أخرى، ستكون جهات النشر مسؤولة عن نشر هذه البيانات الموقعة على بلوكتشين. وستكون جهات النشر بدون أذونات، مما يعني أن أي شخص يمكن أن يصبح واحدًا إذا رغب في ذلك.

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وبالإضافة إلى كوين بيز برو، يستخدم النظام أيضًا موجز أسعار يونيسواب الإصدار ٢ على السلسلة كإجراء احتياطي. ويُطلق عليه سعر المرساة، وهو بمثابة فحص سلامة للمدخلات من البورصات الأخرى. وإذا انحرف السعر الذي يتم الإبلاغ عنه بنسبة تزيد عن ٢٠٪ عن المتوسط ​​المرجح بالوقت لمدة ٣٠-٦٠ دقيقة لأسعار يونيسواب، فسيتم تجاهل البيانات خارج السلسلة.

ويلزم المتوسط ​​المرجح بالوقت للحماية من الهجمات المحتملة على يونيسواب، وخاصة تلك التي تنطوي على قروض سريعة.

ومن المتوقع أن يتم إشراك مزودي بيانات الأسعار الآخرين من خلال الحوكمة بواسطة حاملي توكنات كومباوند. ومن الممكن أيضًا أن يتوقف النظام عن استخدام احتياطي يونيسواب بعد مرور بعض الوقت ووجود ما يكفي من جهات الإبلاغ ببيانات الأسعار.