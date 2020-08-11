عملية احتيال عبر الهاتف المحمول تستهدف المستثمرين الهنود الأثرياء

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 12:56 صباحاً - تستهدف عملية احتيال جديدة للعملات المشفرة في الهند الأفراد الأثرياء باستخدام تطبيق هاتف محمول مزيف.

ووفقًا لإنديا تي في نيوز، يستهدف مجرمو الإنترنت الأفراد ذوي الدخل المرتفع في جميع أنحاء الهند. حيث يتلقى الضحايا رسائل عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي تطلب منهم بيع وشراء بيتكوين من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

وهذا التطبيق، الذي يُفترض أنه يعمل كبورصة عملات مشفرة، هو في الواقع احتيالي تمامًا. وبمجرد إيداع عملة بيتكوين الخاصة بالمستخدم في البورصة المزيفة، يتوقف المحتالون عن الرد على استفسارات الضحية ويختفون.

وقد قال مانان شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أفالانس غلوبال سولوشنز، إن رجلًا مجهول الهوية خسر أكثر من ٥٠٠٠٠ دولار أثناء التعامل مع إحدى المنصات المزيفة. كما تضمنت إحدى القضايا الأكثر أهمية رجل أعمال هندي آخر لم يكشف عن اسمه تعرض للاحتيال بما يعادل ٣ ملايين دولار أمريكي.

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ويعتقد سوميت غوبتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة المحلية كوين دي سي اكس، أن المزيد من خدمات العملات المشفرة الاحتيالية ستظهر مع استمرار نمو الأصول المستندة إلى بلوكتشين في جميع أنحاء الهند.

أفاد كوينتيليغراف سابقًا أن الشرطة الهندية سجلت قضية ضد خمسة أفراد يُشتبه في تورطهم في عملية احتيال على العملات المشفرة استهدفت المستثمرين منذ عام ٢٠١٧.

وعلى الرغم من العمل لعدة سنوات، يُعتقد أن المحتالين سرقوا مكافأة متواضعة قدرها ٣٤٢٠٠ دولار فقط.