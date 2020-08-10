يمكن لشبكة السكك الحديدية الروسية الانضمام إلى موجة اعتماد بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 10 أغسطس 2020 11:55 مساءً - أشاد أحد مستشاري شركة السكك الحديدية الروسية، وهو المشغل الوطني للسكك الحديدية في البلاد، بظهور تقنية بلوكتشين وألمح إلى إمكانية تنفيذها كجزء من شبكة السكك الحديدية في البلاد.

ووفقًا لسيرجي فينوغرادوف، المدير العام لمعهد البحث العلمي للنقل بالسكك الحديدية، قد يكون لبلوكتشين مكان في نظام النقل الوطني. وفي الواقع، يعتقد فينوغرادوف أنه يمكن إدارة شبكة السكك الحديدية باستخدام عقود ذكية قائمة على بلوكتشين جنبًا إلى جنب مع نظام تنبؤي لإدارة صيانة قطارات الحاويات.

كما أنه يعتقد أن منصة مستقبلية قائمة على بلوكتشين يمكن أن تساعد شركات الخدمات اللوجستية والمشترين والبائعين على شراء مساحات الشحن عبر شبكة النقل بالسكك الحديدية في روسيا. وعلق:

"يتيح حل [بلوكتشين] استبعاد عمليات نقل البضائع وتخزينها والتخلي عن الشاحنات المتخصصة، والتي تكلف مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من الشاحنات متعددة الأغراض. كذلك سيتم تقليل أعمال التحويل والفرز مع عربات السكك الحديدية بشكل كبير."

أصدرت روسيا مؤخرًا مشروع قانون رئيسي يتعلق بالعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) بعنوان "حول الأصول المالية الرقمية". وقدم هذا القانون أخيرًا الوضع القانوني للعملات المشفرة، على الرغم من أنه لم يسمح باستخدام العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع.