توكن باند متاحٌ الآن للتداول على هوبي غلوبال

تام شمس - الاثنين 10 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - صرحت باند بروتوكول، وهي منصة أوراكل للبيانات عبر السلاسل، إن توكن باند الخاص بها قد تم إدراجه في بورصة هوبي غلوبال.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي على مدونتها أن تداول توكن باند سيبدأ يوم ١٠ أغسطس. وستدعم هوبي أزواج تداول باند مقابل الدولار الأمريكي وباند مقابل بيتكوين وباند مقابل إيثريوم.

وفيما يتعلق بعمليات الإيداع، ذكرت الشركة أنها ستكون متاحة من ٩ أغسطس، أما عمليات السحب فستكون متاحة من ١٠ أغسطس.

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وأشارت الشركة إلى أنه في الوقت الحالي، ستقتصر عمليات السحب والإيداع على عملات الشبكة الرئيسية لباند وأنه سيتم الإبلاغ بوقت فتح إيداع وسحب عملات باند-ERC٢٠ لاحقًا في إعلان آخر.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن إدراج توكن باند على كوين بيز برو في الخامس من أغسطس، على أن تبدأ عمليات النقل في ١٠ أغسطس. وسيتم قبول التحويلات خلال ساعات العمل، بتوقيت المحيط الهادئ، وستقتصر على جميع الولايات القضائية التي تدعمها كوين بيز، باستثناء ولاية نيويورك.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة باند عن شراكة مع شبكة أيكون بلوكتشين في كوريا الجنوبية.