أكثر من ١٠٠٠٠ شركة بلوكتشين جديدة تظهر في الصين عام ٢٠٢٠

تام شمس - الاثنين 10 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - كشفت منصة بيانات بلوكتشين والعملات المشفرة لونغ هاش يوم ٨ أغسطس في تغريدةٍ لها أن قطاع بلوكتشين في الصين قد نما بشكل كبير على الرغم من الوباء هذا العام. حيث ذكرت أنه تم تأسيس أكثر من ١٠٠٠٠ شركة بلوكتشين بين يناير ويوليو.

ويُظهر التقرير أيضًا أن العدد الحالي للشركات المرتبطة ببلوكتشين في الصين في طريقها لتجاوز الرقم الإجمالي لعام ٢٠١٧. كما قالت لونغ هاش إن عام ٢٠٢٠ قد يتجاوز إجمالي ٢٠١٨ البالغ ١٨٥٠٠ ولأعلى مستوى جديد على الإطلاق.

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المصدر: تغريدة لونغ هاش

تظهر الأرقام أن هناك ٨٤٤١٠ شركة مسجلة، منها ٢٩٣٤٠ شركة عاملة. وتمتلك مقاطعة غوانغدونغ في جنوب شرق الصين أكبر عدد من الشركات الناشئة في مجال بلوكتشين مع احتلال مقاطعة يونان في الجنوب الغربي للمرتبة الثانية.

ومع ذلك، فإن غالبية شركات بلوكتشين مسجلة برأس مال صغير فقط. حيث يظهر أن الحد الأقصى لرأس المال المسجل كان ٥٠٠٠ يوان، أي حوالي ٧١٧ دولارًا. وفي الوقت نفسه، سجل عدد قليل منهم أكثر من ٥٠٠٠٠ يوان، أي حوالي ٧١٧٥ دولارًا.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تقوم الحكومة الصينية بتنفيذ بلوكتشين لمحاولة تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة. كما حصل البنك المركزي الصيني أيضًا على تمويل بقيمة ٤,٧ ملايين دولار لمنصة بلوكتشين التجارية في السنوات الثلاث المقبلة. وقد وافقت الدولة على ٢٢٤ مشروع بلوكتشين من الشركات الكبرى، بما في ذلك جيه دي و وولمارت الصين و بايدو.