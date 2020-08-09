شرح سهل و مبسط ل ما هو ايثريوم 2.0 او Ethereum 2.0

سنشرح لكم ما هو ايثريوم 2.0 او Ethereum 2.0 ، و لفهمه يجب قراءة المقال كاملا، ايثريوم 2.0 او Ethereum 2.0 هو مصطلح يستخدم لوصف سلسلة من التحديثات المحتملة لـ ايثريوم او Ethereum لجعله نسخة افضل و اكثر كفاءة و يتمتع بشروط أحسن ، و جعله أسرع مما هو عليه الان في نسخة ايثريوم او Ethereum.

تشمل التحديثات المحتملة معالجة المشكلات التوسعية الحالية والمشكلات المتعلقة بالتعدين والمشاكل المتعلقة بالأمان. و ما هو متداول لتحديث ايثريوم 2.0 او ETHEREUM 2.0 سيعتمد على خوارزمية Proof-of-Stake جنبا مع خوارزمية اثباث العمل الحالية، ايضا ستظهر العديد من الطلقات الامنية و التكنولوجية الجديدة في النظام مثل (Beacon Chain و Casper FFG) و Sharding و eWASM و Plasma و Raiden والمزيد.

كل حل من الحلول المذكورة في الفقرة السابقة سيحاول ان يعالج مشكلة التوسع في البلوكشين و كما هو معروف التوسع يعني جعل المعاملات أسرع وبالتالي خلق بيئة أفضل ل العقود الذكية و DApps، و الطريقة التي يتم بها تعدين Ethereum ، و سيساعد في جعل الشبكة أكثر أمانًا.

مع وضع ما سبق في الاعتبار ، يوجد أيضًا حل الكل في واحد و هو مخطط طويل من مراحل تطور شبكة ايثريوم ETHEREUM التي ستقود الى التحديث الجدد ايثريوم 2.0 او ETHEREUM 2.0 كل تلك التحديثاث المبنية على النظام القديم تسمى Serenity.

Serenity هي فكرة تجمع بين معظم أفكار ترقية Ethereum المذكورة في مسبقا بما في ذلك Proof-of-Stake و eWASM و Sharding معًا على سلسلة موازية جديدة تعمل جنبًا إلى جنب وتكون متوافقة تمامًا مع سلسلة البلوكشين الحالية.

تم التخطيط لإطلاق Ethereum في البداية ليكون على أربع مراحل عندما تم إطلاقه في عام 2015:

المرحلة الاولى تسمى Frontier: الإنشاء الأولي للايثروم عند الإطلاق.

المرحلة الثانية تسمى Homestead: البنيات و قوة النظام الذي أخذنا إلى ما هو عليه الاثريوم الان.

المرحلة الثالثة تسى Metropolis: و هي المرحلة الحالية مع الانقسامات الواقعة حاليا Byzantium و Constantinople.

المرحلة الرابعة تسمى Serenity: و هي المرحلة الأخيرة التي ستأخذنا إلى Ethereum 2.0 و التي ستكون على ثلاث مراحل من 2019 حتى 2021 مع انه يمكن ان تكون تغيرات في ذلك الجدول الزمني. مع العمل ايضا على Plasma و Raiden وبعض الحلول الأخرى والتي يمكنك اعتبارها جزءًا من Ethereum 2.0.

مرحلة تطور ايثريوم ETHEREUM الحالية هي Metropolis ، والخطوة التالية هي Serenity اي اطلاق Ethereum 2.0…

ما هو ايثريوم 2.0 او Ethereum 2.0

وفقا ل Vitalik Buterin مؤسس بلوكشين Ethereum ، سيرينتي Serenity هو الاسم الجديد ل Ethereum 2.0. و المهتمون بالصناعة قد يفكرون عمومًا في جميع الترقيات التي ستأخذنا إلى المرحلة التالية من Ethereum كـ Ethereum 2.0. إنها إلى حد كبير مسألة دلالات. خلاصة القول هي أننا نناقش الترقيات التي تعالج النقاط التي تعيق تطور Ethereum وتأخذه إلى المستوى التالي.

حلول ايثريوم 2.0 او ETHEREUM 2.0

فيما يلي وصف لكل حل أساسي تعمل عليه Ethereum لترقية الشبكة:

ألية اثبات العمل Proof-of-Stake مثل Beacon و Casper تشير إلى تبديل طريقة تعدين و توثيق المعاملات على Ethereum. هذا سيعالج كيفية تأمين النظام وكيف سيتم إنشاء عملات ETH جديدة، او بلغة البلوكشين تغير خوارزمة حل البلوك.

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Sharding بشكل عام ستؤدي إلى تقسيم قاعدة بيانات كبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها ، وهو نفس المفهوم العام لشبكة Ethereum. هذا سيعالج مشكلات قابلية التوسع وسرعة المعاملات ويوقف تطبيق واحد عن إبطاء الشبكة.

eWASM يسمح للتعليمات البرمجية بالتنفيذ بشكل أسرع بين المهام. ويقوم بتوسيع خيارات الترميز وقدرات Ethereum Virtual Machine، او EVM.

Plasma هي طبقة إضافية تقع على قمة الشبكة يمكنها التعامل مع كميات هائلة من المعاملات. إنها نسخة Lightening Network الخاصة بالبيتكوين للاثريوم Ethereum .

Raiden هو حل للتوسع خارج السلسلة.

Serenity هي الترقية الرئيسية القادمة و التي ستقوم باضافة خوارزمية Proof-of-Stake. و التي ايضا تجمع بين العديد من الأفكار المذكورة، eSWASM وSharding وغيرها. في السلسلة جديدة ستعمل بخوارزمية Proof-of-Stake بالترادف مع Proof-of-Work الموجودة حاليا. لن يغير حل التوسع والتعدين هذا جزئيًا الطريقة التي يتم بها تعدين Ethereum فقط ولكن أيضًا من الناحية النظرية سيسمح بمعاملات أسرع وبالتالي سيخلق بيئة أفضل للعقود الذكية و DApps. من الناحية النظرية ، يمكن أن تزيد Serenity قابلية التوسع بمقدار يصل إلى 1000 مرة.

مجموعة من الأشياء التي لم نذكرها بالتحديد. هناك الكثير من الأفكار التي تم تنفيذها بالفعل ، بما في ذلك بعض الترقيات على مستوى النظام والتي تعد جزءًا من المرحلة الحالية لخريطة طريق Ethereum المسمى Metropolis . لذلك ضع في اعتبارك أن هناك الكثير الذي يتم العمل عليه بشأن العناصر الرئيسية التي ذكرناها.

المشاكل الحالية ل Ethereum

كل التحديثات التي ذكرناها، والتي تنطوي على بعض التغييرات في التعليمات البرمجية التي يجب أن يقبلها المجتمع الدولي لشبكة Ethereum وتوجد في كثير من الحالات كطبقات إضافية موجودة على رأس الشبكة الحالية أو في حالة Serenity ، ببساطة سلسلة جديدة تمامًا موجود إلى جانب السلسلة الحالية، فهي مهمة لأنها تعالج بعض المشاكل الأساسية والحالية مع Ethereum.

المشاكل الحالية هي :

قابلية التوسع. قدرة Ethereum على أن يكون جهاز كمبيوتر عالمي يتعامل مع المعاملات المالية ويستضيف العقود الذكية و DApps دون أن يكون بطيئًا بشكل غير عادي. هذه مشكلة. جميع الحلول المذكورة.

مشاكل تصاعد صعوبات التعدين بشكل مهول، هذا المشكل يتفاقم كل يوم و يجعل مجتمع Ethereum يستاء من الطاقة، و القوة الحسابية العالية التي بتطلبها مجتمع Ethereum، لهذا فحل اصافة خوارزمية Proof-of-Stake سيضيف نفس جديد مثالي للمجتمع.

الأمان. الأمن ليس هو المشكلة الرئيسية في Ethereum ، ولكن هناك جوانب أمنية يمكن تحسينها وأحد الأشياء التي يجري العمل عليها.

يقدم كل تطور من التطورات المطروحة ل Ethereum 2.0 إجابة للمشاكل المذكورة سابقا … ويذكرنا بأن المستقبل مشرق لتكنولوجيا البلوكشين حيث اننا يمكن ان ترى Ethereum 3.0 و 4.0 في المستقبل، بمعنى أنه مع تطور التكنولوجيا ، يمكن أن تتطور Ethereum أيضًا. الإطلاق الأولي ربما تم التخطيط له على 4 مراحل ولكن لا توجد قاعدة تقول أن التطوير ينتهي هناك.

النقطة المهمة هي أن Ethereum واجهت بعض المشكلات التي تحتاج إلى معالجتها ، لكن سنوات العمل بدأت تتحد في حل تلك المشكلات التي قد يطلق عليها Ethereum 2.0 أي المرحلة بعد تطبيق Serenity وغيرها من الحلول المماثلة.