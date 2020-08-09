التعرف على الوجه يمكن أن يساعد في القضاء على عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي

تام شمس - الأحد 9 أغسطس 2020 06:53 مساءً - قال رود هسو، الرئيس والمؤسس المشارك لمنصة العملات الافتراضية كوين كيرف، إن التعرف على الوجه يمكن أن يساعد في منع عمليات الاحتيال المستقبلية لبيتكوين (BTC) مثل تلك التي أصابت تويتر ويوتيوب.

خلال مقابلة مع كوينتيليغراف، قال هسو إن بيتكوين هي شكل إلكتروني من العملات غير قابل للعكس ويحافظ على عدم الكشف عن الهوية إلى حدٍ ما، "إلى جانب فجوة في الفهم تجعلها جذابة للمحتالين". ولكن بسبب الدعاية السلبية التي حصلت عليها العملات المشفرة من عمليات الاحتيال، فقد تراجع الكثيرين عن تبنيها.

"نظرًا لطبيعة هذا الأمر، قد يرى الناس أن عمليات الاحتيال وبيتكوين مترادفين. ولكن سواء في طرق الدفع التقليدية أو بيتكوين، يكون الأمر متروكًا للفرد لفهم الموقف وتحديد شرعيته. ومع زيادة الوعي العام بهذه المخططات الاحتيالية والتثقيف حول بيتكوين، نأمل في فصل هذا الارتباط السلبي".

التعرف على الوجه يوازن أيضًا الهدف المتمثل في الحصول على تجربة مستخدم أفضل

يعتقد هسو أن التعرف على الوجه هو أحد الحلول الممكنة للقضاء على عمليات الاحتيال في بيتكوين نظرًا لأنه من الصعب تكراره. ويضيف أن مثل هذا النظام يعتمد على القياسات الحيوية، وهي "أكثر تقدمًا بكثير من مجرد صورة فوتوغرافية":

"لقد رأينا نسخة خفيفة من التعرف على الوجه حيث لا يقدم المستهلك فقط هويته، ولكن أيضًا يقوم بإجراء فحص للحيوية يأخذ زوايا متعددة لملف تعريف الشخص. ويضيف هذا طبقة من الصعوبة إذا حاول شخص ما استخدام وسيلة الدفع الخاصة بشخصٍ آخر". Advertisements

وأضاف هسو أن التعرف على الوجه هو أداة جيدة لاستخدامها عند إعادة مصادقة شخص بمجرد التحقق من صحة شخص ما في البداية، "لتحقيق التوازن بين الهدف المتمثل في تحسين تجربة المستخدم مع تقليل الاحتيال".

لا تزال الخصوصية بحاجة إلى ضمان في أنظمة التعرف على الوجه

يحذر الشريك المؤسس لكوين كيرف أيضًا من أن أنظمة مثل التعرف على الوجه يجب أن تضع الأخلاق في الاعتبار لأغراض التحقق:

"أعتقد أن الأخلاق المحيطة بالتعرف على الوجه تتلخص في الموافقة والأمن. وبعد الحصول على الموافقة، يجب أن يكون المستخدم على دراية بكيفية تخزين البيانات ومشاركتها واستخدامها والوصول إليها بالإضافة إلى القدرة على إزالتها في أي وقت، وتقديم الموافقة عليها والتحكم فيها. ومع الأمان، يتعلق هذا بكيفية تخزين تلك البيانات وتنفيذ بروتوكولات الأمان. وقد تتغير هذه المتطلبات بناءً على عمر المستخدم النهائي أيضًا".

وأضاف هسو أن الخدمات تحتاج إلى مراعاة هذه الاعتبارات عند الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، مثل التعرف على الوجه لأن التنفيذ سيؤثر على العديد من طبقات الخدمة من "تجربة المستخدمين إلى بنية النظام وأمانه".