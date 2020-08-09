الطرق السريعة في كوريا الجنوبية ستطبق رسوم مرور قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الأحد 9 أغسطس 2020 05:52 مساءً - توصل كي إي بي هانا بنك، وهو أحد أكبر البنوك التجارية في كوريا الجنوبية، إلى اتفاقية مع شركة الطرق السريعة المدعومة من الدولة، وهي شركة الطرق السريعة الكورية، لتقديم نظام لمدفوعات رسوم المرور يستند إلى بلوكتشين عبر الطرق السريعة في البلاد.

ووفقًا لدي ديلي، من المتوقع إطلاق المشروع قبل نهاية العام. وسيقوم النظام بتوصيل تطبيق كي إي بي هانا للخدمات المصرفية للهواتف الذكية، هانا ون كيو، لسائقي السيارات لترتيب مدفوعات الرسوم الخاصة بهم، أو تأجيلها، أو حتى استرداد الرسوم.

كما يذكر التقرير أن كلا الطرفين المشاركين في الصفقة التي تم التوصل إليها لتنفيذ حل بلوكتشين يهدفان إلى إزالة المدفوعات القائمة على النقد أو بطاقات الائتمان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة كوفيد-١٩ التي شجعتهم على تقديم حلول بدون تلامس.

حيث تريد شركة الطرق السريعة الكورية وكي إي بي هانا بنك استخدام بلوكتشين لمشاركة البيانات لتعزيز التآزر مع مشروع نظام الدفع.

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تعزيز اعتماد المدفوعات غير التلامسية

علق كوانغ هو لي، رئيس قسم المبيعات في شركة الطرق السريعة الكورية، على الإعلان قائلًا:

"سنواصل توسيع الخدمات المخصصة غير المباشرة (اللاتلامسية) للجمهور من خلال تطبيق تقنية بلوكتشين، والتي تعد جزءًا من النسخة الكورية من سياسة الصفقة الرقمية الجديدة لقيادة الاقتصاد العالمي بعد فيروس كورونا."

وقد وافقت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكالة الإنترنت والأمن الكورية على الصفقة. وكان كي إي بي هانا قد حصل أيضًا على موافقة لبرنامج بلوكتشين للتحقق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول من نفس الوكالات العام الماضي.

كشفت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرًا عن نيتها في استثمار أكثر من ٤٨,٢ مليار دولار في بلوكتشين وتقنيات الصناعة ٤.٠ الأخرى بحلول عام ٢٠٢٥. ويتمثل هدف الدولة في تعزيز رقمنة جميع الصناعات في فترة ما بعد الجائحة القادمة.