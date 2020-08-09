الأسهم العالمية في "منطقة الفقاعة" - لكن متداولي بيتكوين ليسوا منزعجين

تام شمس - الأحد 9 أغسطس 2020 05:52 مساءً - وفقًا لمؤشر بافيت، دخلت سوق الأسهم العالمية "منطقة الفقاعة"، حسبما يقول محلل سوق ويلت "هولغر زشيبتز" يوم ٩ أغسطس. وقد يعني الارتباط الأخير بين بيتكوين والأسهم أن بيتكوين معرضة أيضًا لخطر التراجع.

سوق الأسهم العالمية يدخل منطقة الفقاعة. المصدر: هولغر زشيبتز، بلومبرغ

ارتفعت الأسهم بشكل مستمر في الأسابيع الأخيرة، مدعومةً بزيادة الاهتمام بالأصول التي تنطوي على مخاطر. ففي الشهر الماضي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) من ٢٥٧٠٦ نقطة إلى ٢٧٤٣٣، بنسبة ٦,٧٪.

لماذا تُظهر الأسهم تلميحات عن فقاعة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على بيتكوين

يقيس مؤشر بافيت تقييم سوق الأسهم من خلال قسمة القيمة السوقية على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث يحاول المؤشر العثور على تقييم عادل للأسهم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. وعندما يكون المؤشر فوق ١٠٠، فهذا يشير إلى أن سوق الأسهم يتجه إلى منطقة الفقاعة.

منذ أبريل، بعد أن بدأت الجائحة، ارتفعت الأسهم الأمريكية بسبب ظروف السوق المواتية والتحفيز بمليارات الدولارات. وعلى وجه التحديد، تفوقت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل كبير على بقية سوق الأسهم، مما دفع السوق إلى الأعلى.

ونظرًا لعوامل كلية مختلفة، أصبحت تقييمات أسهم التكنولوجيا عند مستويات عالية تاريخيًا، بالنسبة إلى أرباحها. ونتيجةً لذلك، دخلت الأسواق العالمية منطقة الفقاعة لأول مرة في عام ٢٠١٨. حيث قال زشيبتز:

"لقد حققت أسواق الأسهم العالمية معلمًا آخر. حيث تبلغ قيمة جميع الأسهم الآن أكثر من ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٨، مما يشير إلى تقييمات متمددة. وبالنسبة إلى وارن بافيت، فإن نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي > ١٠٠٪ تعني أن الأسهم في منطقة الفقاعة".

لا يوجد رابط قاطع بين الأسهم وبيتكوين سوى أن العملة قد اتبعت اتجاه الأسهم في الأشهر الأربعة الماضية. وتُظهر البيانات من سكيو أنه منذ أوائل يوليو، كانت بيتكوين تشبه إلى حد كبير أداء إس و بي ٥٠٠.

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وإذا بدأت الأسهم في الانخفاض بينما يسعى المستثمرون إلى تأمين أنفسهم بالسندات وسندات الخزانة خوفًا من المبالغة في تقييم السوق، فقد يؤثر ذلك سلبًا على بيتكوين. ولا يزال زخم سوق الأسهم قويًا، وخلال الاتجاه الصعودي، يمكن أن يظل السوق محتفظًا بالزخم لفترات طويلة.

العلاقة بين بيتكوين ومؤشر إس وبي ٥٠٠. المصدر: سكيو

المحللون لا يشعرون بالقلق بشأن بيتكوين على المدى القريب

على المدى القصير، يتوقع المحللون عمومًا اتجاه صعودي بسبب الارتفاع المؤقت في صفقات البيع. إذ تميل بيتكوين إلى رؤية ضغط قصير عندما يبدأ المتداولون في البيع بقوة في السوق بعقود مفرطة الاستدانة أثناء التوحيد.

وقد اقترح متداول باسم مستعار يعرف باسم بيزانتين جنرال أن الاتجاه الصعودي محتمل لأن العديد من المتداولين يحتفظون بصفقات بيع.

كما يشير مخطط مستوى تصفية بيتكوين إلى أن أسعار التصفية لعدد كبير من صفقات البيع موجودة عند حوالي ١١٨٠٠ دولار. وبالنسبة للمشترين، توفر مستويات التصفية من البيع بعض السيولة، كذلك يمتلك الحيتان الحافز للبحث عن سيولة عند مستويات أعلى.

مخطط يوضح مستويات تصفية صفقات بيع بيتكوين. المصدر: بيزنتين جنرال

يمكن أن يتسبب هيكل السوق في اندفاع بيتكوين نحو النطاق بين ١١٨٠٠ دولار و١٢٠٠٠ دولار على المدى القريب إذا تحرك المشترون لتصفية عقود البيع ذات الروافع المالية المفرطة. وقد أوضح متداول آخر باسم مستعار يدعى "ساتوشي فليبر" إن بيتكوين تتطلع إلى رؤية "توحيد واضح قبل المرحلة التالية من الصعود".