شركة بلوكتشين للعقارات تخطط لبناء منصة لحقوق الملكية المرمّزة

تام شمس - الأحد 9 أغسطس 2020 02:56 صباحاً - قال تقرير إخباري إن شركة تطوير منصة بلوكتشين العقارية "يوبيتكويتي" ستبني منصة لإثبات حقوق الملكية المرمّز بالتعاون مع رنير تايتل، كما ستسجل المنصة أيضًا سجلات النقل الخاصة برينير تايتل ومقرها واشنطن. وسوف تتكامل مع جناح نقل الملكية "كواليا"، حيث إن رينير تايتل تنتقل حاليًا إلى كواليا.

تمثل التوكنات التي تم إنشاؤها من خلال المنصة ممتلكات العميل، وبالتالي فإن أصحاب الملكية يكون لديهم المزيد من الفرص لتطوير قيمة جديدة مثل استثمار ملكية مجزأة في العقارات. وقد أوضحت يوبيتكويتي في بيان لها إن امتلاك التوكنات يمثل ملكية، إلى جانب سجلات النقل المخزنة على بلوكتشين، مما يخلق "كفاءات هائلة للعملية المجردة".

كما أن منصة بلوكتشين كخدمة "يونانيميتي" من يوبيتكويتي تتيح للعملاء إضافة البيانات إلى بلوكتشين لتخزين دقيق لجميع السجلات.

وإلى جانب الشراكة مع رينير تايتل، تعالج يوبيتكويتي أيضًا تصاعد الجرائم الإلكترونية. حيث قامت ببناء وحدة عقد ذكية لعقود الضمان تسمى سمارت إسكرو. وهدفها هو السماح بسهولة استرجاع أو إعادة استخدام البيانات دون الحاجة إلى مزيد من التحقق. حيث قالت الشركة إنه من خلال التكنولوجيا، يمكن لوكلاء الإغلاق تجنب الاحتيال بشكل أفضل نظرًا لوجود مصدر واحد فقط للحقيقة ولم تعد هناك حاجة للتسوية.

كانت العقارات المرمزة ذات يوم واحدة من أكثر المشاريع التي تم الحديث عنها في السنوات الماضية. لكن التأخير في إطلاقها على الأرض دفع البعض إلى التشكيك في جدواها. ومع ذلك، لا يزال يُنظر إلى استخدام تقنية بلوكتشين لترميز حقوق الملكية على أنها جيدة لصناعة العقارات.