هيئة الرقابة المالية البولندية تتعرض لانتحال صفتها من قبل محتالين العملات المشفرة

تام شمس - السبت 8 أغسطس 2020 09:55 مساءً - أصدرت هيئة الرقابة المالية البولندية (PFSA)، تحذيرًا بشأن زيادة المحتالين الذين يقدمون فرصًا وهمية للاستثمار في العملات المشفرة، والتي يزعمون أنها صندوق الاستثمار الوحيد المصرح به في بولندا.

حيث يتصل المحتالون بالضحايا المحتملين عن طريق مطالبتهم ببيع أو شراء العملات المشفرة من خلال الصندوق المزيف، ولكن أولًا، يجب عليهم إرسال العملات المشفرة إلى محفظة فريق الامتثال التابع لهيئة الرقابة المالية البولندية للتحقق من شرعية المعاملات، وبعد ذلك، تقوم الهيئة التنظيمية بالموافقة على المدفوعات المراد إيداعها في الصندوق غير الموجود.

كانت هيئة الرقابة عدوانية تجاه العملات المشفرة في السنوات القليلة الماضية وأضافت التذكير التالي للمواطنين البولنديين:

"نود أن نذكركم بأن سوق العملات المشفرة في بولندا ليس سوقًا منظمًا أو خاضعًا للإشراف. وهيئة الرقابة المالية البولندية لا ترخص أو تشرف أو تمارس أي صلاحيات أخرى فيما يتعلق بأنشطة تداول العملات الرقمية."

أيضًا، تشجع هيئة الرقابة المالية البولندية الأشخاص على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال إلى أقرب وحدة شرطة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من المحتال للمساعدة في الإمساك به.