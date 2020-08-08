شبكة الدولة الصينية تُطلق بوليصة تأمين لانقطاع التيار قائمة على بلوكتشين

تام شمس - السبت 8 أغسطس 2020 08:55 مساءً - أصدر فرع من الشبكة المدعومة من الدولة في الصين أول بوليصة تأمين ضد انقطاع التيار الكهربائي تعمل بتقنية بلوكتشين صادرة إلى رئيس شركة محلية كانت بحاجة إلى تعويض خسارة انقطاع التيار الكهربائي مؤخرًا.

وفقًا لشوبيديان، أصدرت شركة تشجيانغ نينغبو للطاقة، بالشراكة مع ينغدا تايهي للتأمين على الممتلكات، السياسة لشركة تصنيع رشاشات المياه في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ.

وتعتقد كلتا الشركتين أن عملية إصدار التأمين عبر شبكة بلوكتشين توفر حلًا تجاريًا للتعويض عن الخسارة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي بطريقة أسرع وأسهل.

مشاركة البيانات بين الأطراف المعنية من خلال بلوكتشين

يعتمد النظام على التخزين الموزع لبيانات بلوكتشين. حيث يمكن لجميع الأطراف المشاركة في العملية مشاركة البيانات من خلال السلسلة، والتي، بطريقة ما، "تحل مساوئ شركات التأمين المستقلة" لاتخاذ قرار بشأن المطالبات.

Advertisements

ووفقًا لشركة التأمين، يمكن تتبع بيانات المطالبات التي تم إنشاؤها في شبكة بلوكتشين ولا يمكن العبث بها، وكذلك تجنب الغش أثناء عملية الإصدار وجعل عملية المطالبات أكثر عدالة.

وقد علق دينغ تشاو، مدير قسم الأعمال التجارية عبر الإنترنت في شركة تشجيانغ نينغبو للطاقة، على العملية التي تمت من خلال منصة يينغدا بي آند سي إنشورانس مول:

"يمكن للعملاء شراء تأمين تأخير نقل الطاقة المخطط له من خلال منصة يينغدا بي آند سي إنشورانس مول، ويمكنهم ملء معلومات التأمين عبر الإنترنت، واختيار خطة التأمين، ودفع الأقساط. وكذلك الحصول على بوليصة التأمين الإلكترونية بطريقة بسيطة ومريحة. في حالة التأخير المخطط في نقل الطاقة، يتم استخدام تقنية بلوكتشين لبدء المطالبات تلقائيًا بناءً على نتائج أبحاث بيانات انقطاع التيار الكهربائي والحكم عليها، ويكمل يينغدا بي آند سي إنشورانس المطالبات عبر الإنترنت".

في الآونة الأخيرة، قام أحد موردي الطاقة في الصين بنشر أول عقدة بلوكتشين بنجاح. وقد تم تفعيل هذه العقدة من خلال الشبكة المدعومة من الحكومة، وهي مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية.