عملة بيتكوين تعادل حجم بنك أوف أمريكا تقريبًا

تام شمس - السبت 8 أغسطس 2020 08:55 مساءً - يبلغ إجمالي رأس المال المضارب المستثمر في بيتكوين (BTC) في الوقت الحالي بعضة مليارات من الدولارات فقط متقزمًا بجانب التقييم السوقي لبنك أمريكا.

تبلغ القيمة السوقية الحالية لبيتكوين ما يزيد قليلًا عن ٢١٧ مليار دولار، وفقًا لبيانات كوينتيليغراف في وقت كتابة المقالة بينما يُظهر موقع ياهو فاينانس أن القيمة السوقية لبنك أمريكا تزيد قليلًا عن ٢٢٦ مليار دولار - وهي مقارنة تم تقديمها في مقال حديث من ذا نيكست ويب.

ارتفاع القيمة السوقية لبيتكوين بالمقارنة

على الرغم من تعرض بيتكوين لتقلبات هائلة في الأسعار، إلا أن سعرها قد نما بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، حيث ارتفع متجاوزًا العديد من مقارنات الثروات المختلفة على طول الطريق.

بالعودة إلى شهر مارس، قبل أن تقلب إجراءات كوفيد-١٩ العالم رأسًا على عقب، ضخ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد برأسمال قدره ١٦٨ مليار دولار. وفي ذلك الوقت، كانت القيمة السوقية لبيتكوين تقترب من ١٤٥ مليار دولار.

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في أبريل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس أن صافي ثروته يقارب ١٤٠ مليار دولار، مع اقتراب القيمة السوقية لبيتكوين من ١٣٠ مليار دولار.

منذ ذلك الحين، وصل صافي ثروة بيزوس إلى ١٩٣ مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال قيمة بيتكوين أعلى بالقرب من ٢١٧ مليار دولار.

بيتكوين يمكنها الوصول إلى ارتفاعات فلكية

في حلقة بودكاست كروس يوم ٤ أغسطس مع بيتر ماكورماك، مضيف بودكاست What Bitcoin Did، توقع المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال، أنتوني بومبلانو، مؤخرًا سقف سوق بيتكوين في المستقبل بأكثر من ٨٠ دولارًا أو ٩٠ تريليون دولار في وقت ما قبل نهاية الوقت. ومع ذلك، قال بومبليانو إنه غير متأكد مما إذا كانت بيتكوين ستصل إلى مثل هذه القيمة السوقية خلال حياته.