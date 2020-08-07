المدعي العام في كاليفورنيا يحذر الناس من توخي الحذر من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 7 أغسطس 2020 11:55 مساءً - طلب كزافييه بيسيرا، المدعي العام في كاليفورنيا، من الجمهور مؤخرًا الانتباه إلى الصفقات الاحتيالية المحتملة حول الأصول المشفرة والأصول الرقمية.

وأثناء الإشارة على نطاق واسع إلى عمليات اختراق أخرى، ذكر بيان صادر عن وزارة العدل في كاليفورنيا يوم ٧ أغسطس:

"في الآونة الأخيرة، انتحل ممثلون عديمو الضمير شخصيات سياسيين ومشاهير ورجال أعمال معروفين على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب في عمليات الاحتيال" الهبة "ووعدوا زورًا بمضاعفة أي أصول رقمية يتم إرسالها إلى محفظة أصول رقمية محددة على سبيل المثال."

ويشير التعليق، جزئيًا، إلى هجوم ١٥ يوليو على موقع تويتر، والذي شهد اختراق عدد كبير من الحسابات المؤثرة، بما في ذلك جو بايدن وإيلون مسك.

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حيث قال بيسيرا في البيان: "غالبًا ما يعتمد المحتالون على إثارة وغموض الابتكار لإقناع المستهلكين والمستثمرين بتقديم أموالهم على أمل كسب المزيد في المقابل".

وأضاف:

"تأخذ مخططاتهم أشكالًا عديدة، لكن هؤلاء المحتالين لديهم نفس الهدف: سلب أموال الناس. لذا قبل الشراء أو الاستثمار، ينبغي عليكم دائمًا البحث في الشركة ومطالباتها. وتذكروا أن الادعاءات الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها هي حقًا خدعة".

كذلك أدرج البيان العديد من جهود الأصول الرقمية الإجرامية الشائعة، بما في ذلك العمليات الاحتيالية للطرح الأولي للعملة الرقمية وعمليات الاحتيال في التعدين، والمحافظ والبورصات المزيفة والمخططات الاحتيالية.