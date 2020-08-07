منصة التداول الأمريكية الخاصة بباينانس تتوقف عن العمل بشكل غير متوقع

تام شمس - الجمعة 7 أغسطس 2020 08:55 مساءً - توقف موقع باينانس.يو إس، وهو فرع الولايات المتحدة لبورصة العملات الرقمية الرئيسية باينانس، بشكل غير متوقع يوم ٧ أغسطس في حوالي الساعة ١٥:٢٦ بالتوقيت العالمي المنسق.

"في الساعة ١١:٢٦ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لاحظنا أن أنظمتنا لا تعمل على النحو المنشود"، هكذا غردت باينانس.يو إس يوم ٧ أغسطس.

وأضافت التغريدة:

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"لحماية مستخدمينا، سنوقف التداول ومعالجة الطلبات وشراء العملات المشفرة وعمليات الإيداع والسحب. وسنترك للمستخدمين إلغاء طلباتهم لمدة ٣٠ دقيقة قبل إعادة فتح التداول. ونتوقع أن يستغرق ذلك ٦ ساعات."

تابعت المنصة بتغريدة لاحقة تؤكد أن جميع الأموال مؤمنة ومحمية بصندوق الأصول الآمنة التابع للشركة، والمعروف أيضًا باسم "SAFU".

تواصل كوينتيليغراف مع باينانس يو إس للحصول على تفاصيل إضافية، لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت كتابة المقالة.