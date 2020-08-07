أحدث تطبيق بلوكتشين من فيتشين يجعل الطعام أكثر أمانًا

تام شمس - الجمعة 7 أغسطس 2020 08:55 مساءً - تقدم أداة فيتشين التي تم إصدارها حديثًا مجموعة من الخدمات التي ستسمح لقطاع الأغذية بتنفيذ خدمات إدارة السلامة على السلسلة. وتتضمن هذه الخدمات قوالب التتبع التي تتعقب أشياء مثل إمكانية تتبع الأصل وإمكانية التتبع عبر الحدود وإمكانية تتبع العملية بالكامل، والمزيد. كما أن لديهم آمال كبيرة في أن تكون الأداة مفيدة للعديد من القطاعات الفرعية والمنتجات، مثل الأغذية الطازجة ومنتجات الألبان والكحول والنبيذ والأغذية المستوردة.

وستحصل الشركات أيضًا على إمكانية الوصول إلى خدمات الجهات الخارجية مثل برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت ودي إن في جي إل، من بين أمور أخرى، لمساعدتهم على تقليل تكلفة الشهادات والتدقيق والتأمين والخدمات المالية لسلسلة التوريد.

تتبع دورة حياة الغذاء

صرحت فيتشين أن معظم منصات وشركات بلوكتشين كخدمة في السوق اليوم تقدم فقط المساعدة لخدمات إطار العمل عالية المستوى، "مثل نشر العقد". وأوضح الفريق أن:

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"إن حاجز الدخول الضخم هذا يعوق اعتماد بلوكتشين في قطاع الأغذية. باستخدام تول تشين من فيتشين، يمكن نشر تطبيقات بلوكتشين الجاهزة للاستخدام وتنفيذها بسرعة لتلبية احتياجات العمل الحقيقية".

كذلك توفر المؤسسة أيضًا قوالب مضمنة وجاهزة للاستخدام مصممة لزراعة الأغذية ومعالجتها وتعبئتها والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وغير ذلك.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا مخططًا ودراسة تجريبية لسلامة الأغذية، وسلطت الضوء على بلوكتشين كخيار قابل للتطبيق لبعض التحديات المحددة.