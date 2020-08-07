السلطات تعثر على مزرعة تعدين بيتكوين غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الحرة في قيرغيزستان

تام شمس - الجمعة 7 أغسطس 2020 05:54 مساءً - أفادت تقارير أن سلطات إنفاذ القانون في قيرغيزستان قد اكتشفت مزرعة تعدين غير قانونية للعملات المشفرة على أراضي منطقة اقتصادية حرة محلية (FEZ).

وبحسب ما ورد اكتشفت خدمة الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وهي خدمة لمكافحة الفساد في جمهورية قيرغيزستان، مزرعة تعدين واسعة النطاق في منطقة بيشكيك الاقتصادية الحرية. وقد نشرت سلطات قيرغيزستان فيديو للمنشأة على موقع يوتيوب يوم ٧ أغسطس.

المسؤولون الحكوميون متورطون

أثناء عمليات التفتيش في الموقع، وجد مسؤولو إنفاذ القانون المحليون أجهزة تعدين عملات مشفرة متصلة بالكهرباء والإنترنت. وبحسب وكالة الأنباء المحلية ٢٤.كيه جي، فقد بدأت السلطات تحقيقًا في أصول القائمين بالتعدين ومصادر الطاقة.

يُزعم أن أعضاء من المنظمات الحكومية المحلية والمديرين التنفيذيين من المنطقة الاقتصادية الحرة متورطون في إدارة منشأة تعدين العملات الرقمية غير المشروعة والتستر عليها.

Advertisements

تقع منطقة بيشكيك الاقتصادية الحرية في عاصمة جمهورية قيرغيزستان، وهي منطقة لإنشاء وتوسيع الأعمال التجارية الخاصة في جمهورية قيرغيزستان.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، تعمل منطقة بيشكيك الاقتصادية الحرية منذ أكثر من ٢٠ عامًا حتى الآن.

قيرغيزستان هي موقع شهير لشركات تعدين العملات المشفرة العالمية

تشتهر قيرغيزستان بأسعار الطاقة الرخيصة، وقد برزت كوجهة شهيرة لشركات التعدين العالمية للعملات المشفرة. وفي عام ٢٠١٩، أعلن مسؤولو الطاقة المحليون أن الحكومة قطعت الطاقة عن ٤٥ شركة تعدين عملات مشفرة لأنها تستهلك طاقة أكثر من ثلاث مناطق محلية مجتمعة. في يوليو ٢٠٢٠، نظر برلمان قيرغيزستان في مشروع قانون لفرض ضرائب على أنشطة تعدين العملات المشفرة وتنظيمها لزيادة الإيرادات الحكومية من الصناعة الناشئة.