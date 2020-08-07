شخصٌ ما يقوم بتحويل مليار دولار في بيتكوين بأقل من ٥ دولارات

تام شمس - الجمعة 7 أغسطس 2020 12:53 صباحاً - وفقًا للمعلومات التي قدمها حساب العملات المشفرة على تويتر، Whale Alert، تم إرسال ٩٢٨٥٧ بيتكوين (١٠٩٢٦٠٣٦٤٠ دولارًا أمريكيًا) من محفظة غير معروفة مقابل رسوم تبلغ ٤ دولارات فقط بأسعار السوق الحالية.

وعلى الرغم من أن شبكة بيتكوين معروفة جيدًا برسوم المعاملات المنخفضة عمومًا، إلا أن تكلفة كل معاملة زادت بأكثر من ٥٠٠٪ في الشهر الماضي.

حيث أبلغ حساب Block Bot، وهو حساب تويتر آخر على نمط Whale Alert، يوم ٢٧ يونيو أن معاملة بقيمة ١٠١٨٥٧ بيتكوين قد نقلت ٠,٥٪ من جميع عملات بيتكوين المتداولة حاليًا، بتكلفة إجمالية للمعاملات تبلغ حوالي ٠,٤٨ دولار.

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معلومات غير معروفة

لا نعرف من أرسل هذه الأموال، ولا نعرف من كان المستلم. وقد تكهن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن محفظة إيداع بيتغو التي تدير التخزين البارد لبيتستامب قد تمتلك العملات.

وقبل أن ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى النصف، بلغ متوسط ​​رسوم المعاملة ذروته عند ٣,١٩ دولار. وهذا يمثل زيادة بنسبة تزيد عن ٣٠٠٪ عن متوسط ​​الرسوم يوم ٢٦ أبريل، وفقًا للبيانات المتاحة على بيت إنفة تشارتس. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين أكثر من ٣,٠٠ دولارات هي في ٢٠١٩.

وتاريخيًا، زادت رسوم معاملات بيتكوين بشكل ملحوظ قبل أحداث التنصيف. حيث شهد التنصيف الأخير يوم ٩ يوليو ٢٠١٦ ارتفاعًا كبيرًا في رسوم المعاملات في الأسابيع السابقة، حتى بلغ ذروته لفترة وجيزة بمتوسط ​​٠,٦٢ دولار/معاملة عندما كانت القيمة حول ٠,١٠ دولار خلال فترة ٢٤ ساعة.