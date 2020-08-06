كازاخستان قد تفرض ضريبة على تعدين العملات الرقمية بمعدل ثابت قدره ١٥٪

تام شمس - الخميس 6 أغسطس 2020 11:55 مساءً - يهدف اقتراح مقدم من حكومة كازاخستان إلى فرض ضريبة ثابتة بنسبة ١٥٪ على تعدين العملات الرقمية. وستستخدم الخطة أي أموال يتم جمعها من الضريبة للتعامل مع آثار أزمة كوفيد-١٩ في البلاد.
ووفقًا لفوربس، تأمل وزارة الاقتصاد في مكافحة كوفيد-١٩ من خلال تمويل الإجراءات المضادة من خلال تحصيل هذه الضرائب. وهذا يمثل خروجًا عن تصريحات الأمة السابقة التي أشارت إلى موقف مختلف عن الدولة. حيث ذكر المسؤولون أن حوالي ٦٪ من معدل هاش بيتكوين (BTC) في العالم يأتي من كازاخستان.
تعريفة الكهرباء الجديدة
يضيف التقرير أن الحكومة تتطلع إلى تنظيم أنشطة تعدين العملات المشفرة وفقًا لقواعد تعريفة الكهرباء الجديدة، التي تم فرضها مؤخرًا في البلاد.
وتنص مجلة فوربس على أن عائدات الضرائب التي يتم جمعها ستساعد في إعادة بناء "البنية التحتية" للبلاد ومكافحة تأثير الوباء على اقتصاد كازاخستان.
وفي الجوار، تشهد جمهورية أبخازيا زيادة في أنشطة تعدين العملات المشفرة على الرغم من أنها غير قانونية منذ عام ٢٠١٨. وذكرت الجمارك أن هناك أجهزة تعدين تزيد قيمتها عن ٥٨٩٠٠٠ دولار قد عبرت حدود البلاد في الأشهر الستة الماضية.
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