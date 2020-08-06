مقاطعة جلسة الاستماع الرقمية لمخترق تويتر بالمواد الإباحية وموسيقى الراب

خضع المراهق وراء اختراق تويتر الهائل في يوليو لجلسة استماع في قاعة المحكمة الرقمية يوم ٥ أغسطس. ومع ذلك، تم تأجيل المحاكمة، بسبب اختراق غير معتاد للغاية في مكالمة زوم للجلسة.

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حيث ذكرت تامبا باي تايمز يوم ٥ أغسطس إن "المتسللين" اقتحموا الاتصال من أجل تعطيل الإجراءات خلال "اختراق زوم". وأضاف الموقع الإخباري أنهم "تظاهروا بأنهم من سي إن إن وبي بي سي نيوز، وقاطعوا الاجتماع مرارًا وتكرارًا بموسيقى الراب وحوار سينمائي والصراخ".

ثم شرع الجناة في عرض مواد إباحية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشاهد.ين وقد رفض قاضي فلوريدا المسؤول ع القضية متابعة جلسة الاستماع.

كانت السلطات قد احتجزت غراهام إيفان كلارك، المقيم في تامبا فلوريدا، يوم ٣١ يوليو، بزعم أنه كان العقل المدبر وراء الاختراق الهائل الذي تعرض له تويتر يوم ١٥ يوليو. حيث أثر الاختراق على العديد من حسابات تويتر الكبرى التي تمت السيطرة عليها لأغراض الخداع، بما في ذلك حسابات جو بايدن وبيل غيتس.