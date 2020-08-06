تام شمس - الخميس 6 أغسطس 2020 09:54 مساءً - أصبحت بيانات جواز السفر من ١,١٤ مليون روسي متاحة الآن للبيع في المتاجر السرية عبر الويب المظلم. وقد سرقت هذه البيانات من المواطنين الذين صوتوا في استفتاء الإصلاح الدستوري الأخير للبلاد، والذي استخدم تقنية بلوكتشين.
ووفقًا لكومرسانت، نقلًا عن المعلومات التي قدمها المتسللون، باع المخترقون غير القانونيين بالفعل أكثر من "٣٠ ألف سطر" من مستند يحتوي على البيانات المسربة. ويتم سرد السطور بتكلفة ١,٥٠ دولار لكل سطر، ولكن السعر لكل سطر ينخفض إلى ١ دولار للأطراف التي تشتري البيانات بالجملة.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن بالضرورة استخدام بيانات جواز السفر لأغراض حساسة، إلا أن البائعين يدعون أن معلوماتهم ستسمح للمشترين بالحصول على سجل ائتماني وعناوين منازل وأسماء شركات مسجلة من قبل كل ضحية.
وقد أكدت وسائل الإعلام المحلية صحة البيانات بعد تلقي ملف نصي يحتوي على بعض بيانات جواز السفر المسروقة.
ووفقًا لتحقيق نشرته وسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية ميدوزا، كان أرشيف بعنوان "degvoter.zip" متاحًا للجمهور للتنزيل لعدة ساعات عبر موقع إلكتروني حكومي يوم ١ يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر الكثير من بيانات الناخبين الروس على بلوكتشين يتم الآن بيعها على شبكة الويب المظلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.