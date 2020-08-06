البنوك الصينية التي تديرها الدولة تختبر محفظة لليوان الرقمي

يُقال إن مجموعة من البنوك التجارية التي تديرها الدولة في الصين تجري اختبارًا داخليًا واسع النطاق لمحفظة رقمية مصممة للعملة الرقمية الوطنية الصينية، اليوان الرقمي.

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ووفقًا لتقرير نشرته رويترز يووم ٥ أغسطس، تختبر البنوك تطبيق المحفظة لتحويل الأموال وإجراء المدفوعات بالعملة الرقمية للبنك المركزي الصيني. وحسبما ورد فقد تم الكشف عن هذا التطور في البداية للصحيفة التي تدعمها الدولة، توينتي فيرست سنتشري بيزنس هيرالد، من قبل العديد من الموظفين في البنوك الحكومية المعنية في المدن بما في ذلك شنزن.

ويمثل هذا التطور الجديد معلمًا رئيسيًا آخر في تقدم الصين نحو تبني اليوان الرقمي ويتماشى مع الهدف الرئيسي الذي حدده البنك المركزي الصيني، وهو بنك الصين الشعبي. في ٣ أغسطس، ذُكر أن بنك الصين الشعبي صرح إنه يجب على الصين أن تعزز بنشاط تطوير اليوان الرقمي كجزء من أولوياتها العليا للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

وفي ٤ أغسطس، ذكر كوينتيليغراف أن البنك يخطط أيضًا لاستخدام اليوان الرقمي لاستهداف هيمنة عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وتنسنت في قطاع المدفوعات الرقمية. وفي أواخر يوليو، ذكرت وكالة رويترز أن البنك المركزي أوصى رسميًا بأن تبدأ لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة تحقيقًا في أنشطة عملاقتي المدفوعات الرقمية علي باي ووي تشات باي.