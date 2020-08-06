شركة هونيويل تنشئ محرك بحث قائم على بلوكتشين لبيانات قطع غيار الطائرات

تام شمس - الخميس 6 أغسطس 2020 11:52 صباحاً - أنشأت شركة هونيويل إنترناشيونال نظامًا قائمًا على بلوكتشين لحل عمليات التوثيق المعقدة وتخزين البيانات في صناعة الطيران.

وقد أعلنت الشركة أن شركة بلوكتشين التابعة لها "غودايركت تريد"ستدمج عملية إنشاء سجل الطائرات في نظام بلوكتشين الخاص بها. وسيؤدي ذلك إلى السماح لعملاء هونيويل بالبحث في قطع غيار الطائرات وبيانات الخدمة من خلال واجهة النظام.

جعل معالجة البيانات أكثر كفاءة

تنتشر البيانات المتعلقة بأجزاء وخدمات الفضاء الجوي في وضعها الحالي عبر أنظمة الكمبيوتر والنسخ الورقية. وينتج عن هذا خسارة شركات ومشغلي شركات الطيران أحيانًا لوثائق مهمة حاسمة لإثبات شرعية الأجزاء.

حيث أوضحت ليزا باترز، المدير العام لشركة غودايركت تريد، إنه باستخدام بلوكتشين، تعتزم شركة هونيويل تسجيل جميع البيانات المتعلقة بآلاف أجزاء الطيران التي تصنعها وتصلحها كل يوم، مضيفةً أنه:

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"في مجال الفضاء، فإن هذه تقنية تغير قواعد اللعبة ستعمل على تبسيط وتحويل حفظ الدفاتر لمالكي الطائرات وشركات الطيران حول العالم."

ومن خلال تسجيل جميع البيانات على دفتر سجلات واحد، تتوقع شركة هونيويل تسهيل عملية البحث عن البيانات المتعلقة بالطائرة والوصول إليها وجعل معالجة البيانات أكثر كفاءة لعملائها.

كما تدعي شركة هونيويل أنه في حالة فقدان المستندات، سيتمكن العملاء الآن من إعادة بناء بيانات جزء الطائرة والمستندات عن طريق إدخال رقم الجزء والرقم التسلسلي في طلبهم. وتحقيقًا لهذه الغاية، قالت باترز: