بلومبرغ: ارتفاع إيثريوم تضاربي بينما يعتمد سعر بيتكوين على الأساسيات

في توقعاتها للعملات الرقمية لشهر أغسطس، ظلت بلومبرغ غير متأثرة بإيثريوم، واصفة ارتفاعها بأنه "تضاربي". ومع ذلك، يؤكد المنشور أن ارتفاع بيتكوين (BTC) يعتمد على أرضية صلبة:

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"لقد وسعت إيثريوم أعلى مستوياتها في العام الماضي وقفزت لتصبح أحد أصول العملات المشفرة الرئيسية الأفضل أداءً في عام ٢٠٢٠، لكننا ننظر إلى ارتفاعها على أنه أكثر مضاربة مقابل الطلب المفضل مقابل شروط العرض التي تدعم بيتكوين."

منافسو إيثريوم

يشير التقرير إلى أن إيثريوم تواجه "الكثير من المنافسة من منصات العملات المشفرة المماثلة وحوالي ٦٠٠٠ عملة قابلة للتداول". ومن ناحية أخرى، ظلت بلومبرغ صعودية باستمرار بشأن بيتكوين، مشيرة إلى صفاتها الشبيهة بالذهب وزيادة الطلب المؤسسي.

وقد أدى نجاح مجال التمويل اللامركزي إلى زيادة قمية إيثريوم، مع قيام البعض بمقارنته بازدهار الطرح الأولي للعملات الرقمية. ومع نضوج المزيد من منصات العقود الذكية، ستصبح المنافسة أكثر صرامة. ولكن عندما يتعلق الأمر بعالم المستثمرين المحترفين، ليس لدى إيثريوم نقطة بيع واضحة مثل العرض المحدود من بيتكوين.