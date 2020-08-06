رواتب بلوكتشين في الصين تنفجر في القيمة مع توسع المجال

تام شمس - الخميس 6 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - تظهر أحدث الأرقام من منصات التوظيف الصينية أن الرواتب المتعلقة بتقنية بلوكتشين آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء الصين. وهذا يرجع على الأرجح إلى ارتفاع الطلب على المتخصصين في هذا القطاع.
ووفقًا لتشين نيوز، نقلًا عن إحصائيات من زاوبين، قامت "مئات" الشركات في الصين بتعيين موظفين للوظائف المتعلقة ببلوكتشين. وتبدأ الرواتب الشهرية من ٢٨٦٥ دولارًا في المتوسط. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل كبير من متوسط قدره ١٢٣٠ دولارًا العام الماضي.
كما يتم تقديم رواتب أعلى للمرشحين الذين لديهم أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة في مجال بلوكتشين. وبالنسبة للأشخاص المناسبين لهذه المعايير، يتم تحديد متوسط الراتب عند ٧٠٠٠ دولار شهريًا.
شركات التكنولوجيا الكبرى تراهن على بلوكتشين
بدأت شركات التكنولوجيا في توفير الموارد التعليمية للموظفين من أجل مساعدتهم على فهم تعقيدات التكنولوجيا.
وفي شهر مايو، صدر بيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية (MOHRSS) يعترف رسميًا بالمهن التي تركز على بلوكتشين، مثل مطوري التكنولوجيا والمهندسين والمحللين.
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