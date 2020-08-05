أوكي إكس تطلق منصة هندية للتداول المباشر على الرغم من عدم اليقين القانوني

تام شمس - الأربعاء 5 أغسطس 2020 09:55 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة أوكي إكس عن إطلاق منصة تداول جديدة من نظير إلى نظير يوم ٥ أغسطس، والتي تتيح للمستخدمين شراء العملات الرقمية بدون رسوم معاملات باستخدام الروبية الهندية (INR).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التقارير التي تفيد بأن الحكومة الهندية تخطط لتمرير قانون يجعل تداول العملات الرقمية غير قانوني في البلاد.

أداة عملات ورقية سهلة تدعم منصات الدفع الهندية الرئيسية

عند الإطلاق، تقدم المنصة أزواج بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT) مقابل الروبية الهندية، مع دعم المزيد من العملات الرقمية قريبًا.

وتصف أوكي إكس المنصة بأنها سوق للمتداولين لإجراء معاملات بين العملات المشفرة عبر خدمة ضمان. كما يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام طرق الدفع الهندية الأكثر شيوعًا بما في ذلك UPI وIMPS وNEFT.

وسيرتبط هذا مباشرة بحسابات المتداولين الموجودة لدى أوكي إكس، مما يتيح الوصول بسهولة إلى نظام تداول أوكي إكس الأوسع.

رفع الحظر على العملات المشفرة بالهند في مارس ولكن..

يقر الإعلان بأن الموقف التنظيمي في البلاد لا يزال غير واضح بعد إلغاء المحكمة العليا الهندية للحظر الشامل للبنك الاحتياطي الهندي (RBI) على البنوك التي تتعامل مع شركات العملات الرقمية في وقتٍ سابق من هذا العام.

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وتنص على أن الحكومة الهندية تجري مناقشة حول إطار تنظيمي للعملات المشفرة مع البنك المركزي ومجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند.

ومع ذلك، حسبما ذكر كوينتيليغراف قبل ساعات فقط، تنتشر الآن تقارير تفيد بأن الحكومة الهندية تعمل بنشاط من أجل قانون جديد يحظر تداول العملات الرقمية تمامًا.

وقد قال جاي هاو الرئيس التنفيذي لشركة أوكي إكس لكوينتيليغراف إن الشركة كانت تدرس السوق باهتمام لبعض الوقت. وأشار إلى أن المحادثات مع شركاء الشركة الهنود تشير على ما يبدو إلى أنه من غير المرجح أن يتم تمرير حظر شامل.

"نحن على استعداد لدعم شركائنا الهنود ونأمل أن نتمكن من العمل مع المنظمين لتوضيح شكوكهم الرئيسية ومشكلاتهم المتعلقة بالعملات الرقمية والمساعدة في بناء إطار يسمح لهذه الصناعة المزدهرة بالاستمرار في الازدهار."

وفي حالة استمرار الحظر، أكد هاو أن "أوكي إكس ستلتزم بكل القوانين المحلية".