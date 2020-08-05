إعادة تصميم موقع إيثريوم.أورغ بمحتوى جديد ورسوم توضيحية من دوج

تام شمس - الأربعاء 5 أغسطس 2020 09:55 مساءً - قام الموقع الرسمي لمؤسسة إيثريوم بتحديث بعض بنيته التحتية الخلفية وتحديث الكثير من مظهره.

ووفقًا لتحديث التطوير من إيثريوم.أورغ الذي تم إصداره يوم ٥ أغسطس، يعمل الموقع الآن على إطار عمل غاتسبي بعد التخلص من فيوبريس.

ويُعد هذا بمثابة "المرحلة ٠" لاستراتيجية جديدة للموقع الإلكتروني، والتي ستركز بشكل أكبر بكثير على المحتوى التعليمي.

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حيث أصدر الفريق بالفعل مواد تعليمية، مثل "ما هي إيثريوم" و "الحصول على إيثريوم" لتوجيه المبتدئين في اكتشافهم لإيثريوم. وفي المستقبل، يخطط الفريق لإصدار محتوى حول التطبيقات اللامركزية والمحافظ وإيثريوم ٢.٠ والمزيد.

مصاحبًا لهذا المحتوى، ابتكر فريق التصميم رسومًا توضيحية جديدة مثل روبوت دوج، تكريمًا لميم "موني ليغو" للتمويل اللامركزي، وإشارات أخرى مماثلة.

ولم تنشر المؤسسة حتى الآن أي متابعة رسمية لإطلاق شبكة اختبار ميدالا يوم الثلاثاء، والتي كانت ناجحة ولكن ليس بدون عيوب.