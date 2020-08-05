لعبة 'ذا ساندبوكس' تُعلن عن بيع توكنات بقيمة ٣ ملايين دولار من خلال منصة الإطلاق من باينانس

تام شمس - الأربعاء 5 أغسطس 2020 09:55 مساءً - ستعقد تجربة اللعب التي تدعمها بلوكتشين، ذا ساندبوكس، عملية بيع بقيمة ٣ ملايين دولار لتوكن الخدمة الرئيسي للنظام البيئي، SAND. ستتم عملية البيع من خلال منصة باينانس لانشباد.

وسيبدأ عرض التبادل الأولي، أو IEO، يوم ١٣ أغسطس. يأتي هذا بعد جولة استثمار خاصة من قبل باينانس لابز وستكون هذه هي عملية البيع الثالثة فقط للتوكنات التي تتم على منصة إطلاق الرموز الخاصة بباينانس هذا العام حتى الآن.

ساندبوكس تترك آثارًا كبيرة بالفعل

إن ساندبوكس عبارة عن منصة تعتمد على المجتمع وتسمح للمستخدمين بلعب تجارب الألعاب وإنشائها وتحقيق الدخل منها داخل عالم ميتا فيرس.

وقد قامت بالفعل بعدد من عمليات البيع المسبق لتوكنات LAND الخاصة بها، والتي تمثل المساحة الافتراضية في اللعبة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، بيعت كل من التوكنات في عملية ما قبل البيع الثانية والثالثة - مع انتهاء الثالثة خلال خمس ساعات فقط. ويجري حاليًا عرض بيع LAND المسبق الرابع.

كما حصلت المنصة أيضًا على أكثر من ٥٠ شراكة مع شركات أخرى في مجال الألعاب. وقد شمل ذلك جولة استثمارية بقيمة ٢ مليون دولار في الربع الثالث من عام ٢٠١٩، بقيادة شركة التطوير والنشر اليابانية، سكوير إنكس.

كما توسطت شركة أتاري العملاقة للألعاب أيضًا في صفقة لإنشاء إصدارات من الألعاب الكلاسيكية مثل أسترويدز وسينتيبيد وبونغ وإبداعات أحدث مثل رولركوستر تايكون داخل منصة ساندبوكس.

رفع المستوى مع مشاركة باينانس

SAND هو توكن الخدمة الرئيسي في عالم ميتا فيرس من ساندبوكس، وسيتم استخدامه من قبل اللاعبين والمبدعين لشراء وبيع الأراضي والأصول، وتقديم مكافآت للمبدعين وأصحاب الأراضي الافتراضية. كما سيتيح للمالكين فرصة المشاركة في الحكم اللامركزي.

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وقد أوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، أرثر مادريد، لكوينتيليغراف فوائد الشراكة مع باينانس والمشاركة غير المسبوقة التي حققتها مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة من عمليات الإغلاق العالمية:

"هناك توقعات لا تصدق حول مفهوم عالم ميتا فيرس والاقتصاد، ونعتقد أن الملايين من اللاعبين مهتمون باستكشاف فوائد اللامركزية وقابلية التشغيل البيني والنظام البيئي للمبدع. وسيساعد وجود باينانس كشريك لذا ساندبوكس على سد الفجوة والمساعدة في إشراك جيل روبلوكس وفورتنايت إلى تجربة ألعاب جديدة حيث يمكنهم امتلاك وكسب وتداول كل شيء في اللعبة."

سيبدأ بيع التوكن بقيمة ٣ ملايين دولار يوم ١٣ أغسطس الساعة ٦:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. وكما هو الحال مع عروض التبادلات الأولية الأخرى الموجودة على منصة باينانس، ستتخذ شكل يانصيب. حيث سيتمكن المستخدمون من المطالبة بما يصل إلى عشرة تذاكر بناءً على متوسط ​​مقتنياتهم من عملة باينانس كوين (BNB) في الأيام السبعة السابقة للبيع.

ثم سيتم بعد ذلك سحب ١٥٠٠٠ تذكرة فائزة كحد أقصى، يتم تخصيص ٢٤٠٠ توكن SAND لكلٍ منها بسعر إجمالي قدره ٢٠٠ دولار.

كما أن مشاركة باينانس، كمستثمر ومضيف لبيع التوكن، تجلب فوائد مثل التداول المستقبلي السهل للتوكنات داخل اللعبة في بورصة باينانس. وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ زاو، قائلًا: