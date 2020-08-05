تام شمس - الأربعاء 5 أغسطس 2020 08:55 مساءً - منذ ساعة
فشلت ليدجر في إصلاح الثغرة الرئيسية التي تسمح لهجوم "بيتكوين فورك" بالكامل
يؤكد تقرير حديث أن تطبيق ليدجر فشل في إصلاح ثغرة أمنية كبيرة تسمح بهجوم "بيتكوين فورك".
حيث يدعي مو نخبة أن محفظة ليدجر فشلت في عزل التطبيقات المسؤولة عن تفويض معاملات الأصول المختلفة بشكل صحيح. وهذا يخلق ثغرة أمنية حيث يمكن خداع محفظة المستخدم في تفويض معاملة لأصل أقل قيمة، مثل لايتكوين (LTC) أو بيتكوين كاش (BCH) أو أي عملة من نواتج انقسام بيتكوين الأخرى، بينما يتم في الواقع إجراء معاملة بيتكوين (BTC). حيث أوضح نخبة لكوينتيليغراف:
"يجب عزل هذا التطبيق بحيث يوقع فقط على مسارات اشتقاق شبكات الاختبار. ومع ذلك، فإن إرسال معاملة عادية على شبكة بيتكوين الرئيسية سوف تمر. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المعاملة كما لو كانت شبكة اختبار بيتكوين إلى عنوان شبكة اختبار بيتكوين."
ووفقًا لنخبة، فإن ليدجر على دراية تامة بهذه الثغرة وعلى الرغم من الاعتراف بها، فشلت الشركة في إصلاحها. بدلًا من ذلك، اختاروا إصدار تحديث لتطبيقهم الحالي والذي سيزود المستخدمين بتوجيه تحذيري إذا تم اكتشاف مثل هذا الاستغلال.
كانت هذه تفاصيل خبر ثغرة محفظة ليدجر المكتشفة حديثًا قد تصبح كارثية إذا لم يتم تصحيحها بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.