بافيل دوروف ينفي شائعات بيعه لتيليغرام بعد فشل تون

تام شمس - الأربعاء 5 أغسطس 2020 08:55 مساءً -

نفى بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة الرسائل المشفرة الشهيرة تيليغرام التقارير التي تفيد بأن الشركة تستعد للبيع بعد فشل مشروع بلوكتشين في تيليغرام.

ووفقًا لتقرير بتاريخ ٥ أغسطس نشرته شركة iXBT للتكنولوجيا المحلية، تعد شركة الإنترنت الروسية Mail.ru أحد الأطراف المهتمة بالاستحواذ على تيليغرام. والآخر هو ملياردير روسي مجهول. وبحسب ما ورد تم تبادل المعلومات من قبل المتداول والمحلل المقيم في روسيا، كيريل برومزين. ووفقًا لما أفادت به iXBT، توقع برمزين موجة ارتفاع بيتكوين عام ٢٠١٧ في عام ٢٠١٢، حتى أنه ذكر الارتفاع النهائي للأصل عند ٢٠٠٠٠ دولار.

وبعد وقتٍ قصير من نشر تقرير iXBT، قدم الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بيانًا رسميًا بشأن تحرك الولايات المتحدة ضد تيك توك الصيني. وفي منشور على تيليغرام بتاريخ ٤ أغسطس، قال دوروف إن تيليغرام "ترفض كل العروض دائمًا" لبيع عمليات تيليغرام في بلدان محددة.

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وأضاف دوروف:

"نحن لا نبيع تيليغرام - لا جزئيًا أو كليًا. وسيكون هذا هو موقفنا دائمًا".

تأتي الأخبار بعد فترة وجيزة من قيام تيليغرام بإغلاق شبكة الاختبار لشبكة تيليغرام المفتوحة (تون)، في ١ أغسطس ٢٠٢٠. وكانت الشركة قد أعلنت رسميًا عن خطط لوقف دعم شبكة اختبار تون في أوائل يوليو ٢٠٢٠.