أعضاء الكونغرس يدعون مصلحة الضرائب لتيسير الأمر في فرض الضرائب على مكافآت التكديس

تام شمس - الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:56 صباحاً - في ٤ أغسطس، كتب أربعة ممثلين في الكونغرس الأمريكي إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) يطلبون منها عدم زيادة الضرائب على المكافآت من شبكات بلوكتشين لإثبات الحصة.

ومع توضيح الفرق في استهلاك الطاقة بين شبكات بلوكتشين التي تعمل بإثبات الحصة وإثبات العمل مثل بيتكوين، كتب النواب توم إيمر (R-MN) ودارين سوتو (D-FL) وديفيد شويكرت (R-AZ) وبيل فوستر (D-IL) أن مصلحة الضرائب تبالغ في تقدير المكاسب:

"نحن نعتقد أن المكاسب الحقيقية لدافعي الضرائب من هذه التوكنات ينبغي أن تخضع للضريبة بالفعل. ومع ذلك، من الممكن أن فرض ضرائب على مكافآت "التكديس" كدخل قد يبالغ في مكاسب دافعي الضرائب الفعلية من المشاركة في هذه التكنولوجيا الجديدة."

استجابة الصناعة ووضوحها حول إثبات الحصة

يعتبر إثبات الحصة مصدر قلق متزايد لدافعي الضرائب الأمريكيين. حيث كتبت مجموعة "بروف أوف ستيك ألاينس" (PoSA)، وهي مجموعة ضغط، ردًا على ذلك، قائلة إنها تؤيد الرسالة التي ساعدت أيضًا في كتابتها.

Advertisements

تمتلك معظم بورصات العملات المشفرة الرئيسية في الولايات المتحدة خيارات محدودة للتكديس، ربما لأن البورصات مثل كوين بيز وكراكن تعزز عملها لجعل الضرائب سهلة للمستخدمين في الولايات المتحدة.

فرقة عمل بلوكتشين والمضاربون على الصعود في الكونغرس

جميع الموقعين الأربعة على مشروع القانون هم أعضاء في فرقة عمل بلوكتشين التابعة للكونغرس ومعروفون باهتمامهم بالعملات المشفرة. وهم ينهون رسالتهم بوصف "جهودهم المتواصلة لسياسة الدليل المستقبلي واللوائح الضريبية التي ستسمح بالضمانات، ولكنها تضمن أيضًا عدم دفع الابتكار في مكان آخر."

وقد كتب العديد من الموقعين على خطاب اليوم مناشدة مماثلة لمصلحة الضرائب في ديسمبر داعين إلى مزيد من التوجيه بشأن فرض الضرائب على نواتج الانقسام الكلي والتوزيعات الأولية.