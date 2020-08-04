الحكومة الروسية تحظر عمليات الإيداع مجهولة الهوية بالمحافظ

تام شمس - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - قام الاتحاد الروسي بحظر عمليات الإيداع مجهولة الهوية إلى المحافظ عبر الإنترنت في خطوةٍ ستؤثر على ١٠ ملايين مستخدم في جميع أنحاء البلاد. وبحسب المشرعين، من المفترض أن تحد هذه المبادرة من النشاط غير القانوني، مثل تمويل الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

١٠ ملايين محفظة مجهولة الهوية تتأثر

تحظى المحافظ عبر الإنترنت من خلال خدمات مثل ياندكس وويب موني وباي بال وكيوي بشعبية كبيرة في روسيا. وتحتفظ هذه الخدمات بحوالي ١٠ مليون مستخدم يستخدمون الحسابات بشكل مجهول عن طريق زيادة رصيدهم نقدًا. كما يستخدم بعض الأشخاص هذه المحافظ المجهولة لشراء العملات المشفرة، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة.

الخبراء يقولون إن التأثير سيكون ضئيلًا

نقلت أنتونينا ليفاشينكو، الخبيرة الاقتصادية عن آر بي كيه، أن هذه التدابير لن يكون لها تأثير في البداية على مجال بلوكتشين. ولكن مع تشديد روسيا إجراءات مكافحة غسيل الأموال، قد يتم تطبيق الحظر الحالي على العملات الافتراضية أيضًا.

حيث تعتقد ماريا ستانكيفيتش، مديرة تطوير أعمال بورصة العملات الرقمية إكسمو، أن الحظر قد يكون له تأثير فقط على البورصات التي لا تأخذ الامتثال على محمل الجد. وهي تعتقد أن الطلب على هذه الخدمات قد ينخفض ​​نتيجةً لذلك.

في الآونة الأخيرة، أقر البرلمان الروسي مشروع قانون العملات المشفرة الذي يحدد المبادئ التوجيهية العامة لهذه الصناعة. وكانت النسخة المعدلة من مشروع القانون أقل قسوة من النسخة الأصلية.