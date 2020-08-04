مستثمرو العملات المشفرة المخدوعون يطلقون عملية احتيال خاصة لتعويض الخسائر

تام شمس - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - بحسب ما ورد اعتقلت الشرطة الصينية مجموعة من المحتالين الذين أطلقوا خطة عملات مشفرة وهمية لتعويض خسائرهم بعد أن تم خداعهم من قبل عدد من عمليات الاحتيال المختلفة المتعلقة بالعملات المشفرة أنفسهم.

ووفقًا لمقالة من مكتب الإشراف على أمن شبكة المعلومات العامة نُشرت على وي تشات في وقتٍ سابق اليوم، أنشأ مستثمر يُدعى يانغ نظامًا استثماريًا زائفًا بعد أن خسر حوالي ١٠٠٠٠٠ يوان (أكثر من ١٤٠٠٠ دولار أمريكي) في مشروع تسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة.

وبعد التعاون مع اثنين من المستثمرين الآخرين الذين تم خداعهم بالمثل من قبل محتالي العملات المشفرة، أطلق يانغ تطبيقًا مزيفًا للهاتف المحمول وتوكن يسمى "Baiye Chain". وبحسب ما ورد جمعت عملياتهم أكثر من ٢٠ عضوًا في ليانيوغانغ ويانتشنغ وهوايان ومناطق أخرى.

وبعد أن قام المستثمرون المخدوعون من ليانيوغانغ الشرطة المحلية حول "Baiye Chain"، قامت السلطات بتتبع مكتب الشركة وداهمتهم. وقد اعتقلوا يانغ ورفاقه، الذين أفادوا أنهم حققوا أكثر من ٣٠٠٠٠٠ يوان (حوالي ٤٣٠٠٠ دولار) في الأرباح في ذلك الوقت.