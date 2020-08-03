المخترقون يسرقون أكثر من ١,٣ مليون دولار من منصة تداول عملات مشفرة أوروبية

تام شمس - الاثنين 3 أغسطس 2020 09:55 مساءً - تم استهداف منصة تداول أوروبية للعملات المشفرة تسمى توغيذر مؤخرًا من قبل مجموعة مجهولة من المخترقين. حيث سرق هؤلاء المتسللون أكثر من ١,١٨٣ مليون يورو (١,٣٩ مليون دولار) من حسابات الاستثمار للخدمة في هجوم إلكتروني في ٣١ يوليو.

وقد كشف رامون فيراز استرادا، الرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة، في سلسلة من مشاركات تويتر أن الاختراق أثر على حسابات استثمار العملات المشفرة وكشف عن كلمات مرور المستخدم، على الرغم من أنه لاحظ أن حسابات ومحافظ اليورو "آمنة".

وللتعويض عن الأموال المسروقة، عرضت توغيذر على العملاء توكن 2GT الأصلي الخاص بها بسعر يعادل ٥ سنتات لكل منها. وسيحاول فريق توغيذر أيضًا تخصيص أموال إضافية لتغطية أي خسائر متبقية.

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التفاصيل غير معروفة حول الخرق الأمني

ذكرت منصة تداول العملات المشفرة أيضًا أنه سيتم إعادة إنشاء تطبيقها في أقرب وقت ممكن، "مع جميع الإجراءات الأمنية المتاحة". وستعقد الشركة أيضًا جلسة "اسألي أي شيء على ريديت لتوضيح أي شكوك قد تكون لدى العملاء بشأن الهجوم.

كما أفادت بورصة العملات الرقمية كاشا ومقرها المملكة المتحدة مؤخرًا أن أكثر من ٣٣٦ بيتكوين (BTC) قد سرقوا بالمثل من قبل المتسللين. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، على الرغم من أن المستخدمين لم يتأثروا بهذا الاختراق.

وقد أشارت سلسلة من التغريدات التي نشرها ويل أليرت يومي ٢٧-٢٨ يوليو إلى أن عناوين المحفظة المرتبطة باختراق بورصة بيتفينكس الأخير نقلت ٣٥٠٣ بيتكوين - بقيمة ٣٨,٧ مليون دولار تقريبًا - في أكثر من ١٢ معاملة.