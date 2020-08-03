سعر بيتكوين يملأ فجوة العقود الآجلة الجديدة بينما تتجه العملة إلى ١٢ ألف دولار

تام شمس - الاثنين 3 أغسطس 2020 08:55 مساءً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) لملء فجوة كبيرة في تاريخ سعره يوم ٣ أغسطس حيث ظل المضاربون على الارتفاع في السيطرة وأخذوا زوج بيتكوين مقابل الدولار نحو ١٢٠٠٠ دولار.

أظهرت البيانات من مخططات الأسعار بما في ذلك كوين٣٦٠ ارتفاع أكبر عملة مشفرة مرة أخرى يوم الاثنين، بعد التصحيح إلى ١١٠٠٠ دولار.

لقطة يومية لسوق العملات المشفرة من كوين٣٦٠

سعر بيتكوين يستهدف ١١٥٠٠ دولار وأكثر

في وقتٍ سابق، بدأ التداول يوم الاثنين بـ "فجوة" بلغت ١٥٠ دولارًا في أسواق عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية بين ١١٤٥٠ دولارًا و١١٦٠٠ دولار.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، اشتد الترقب على الفور حول ارتفاع بيتكوين لملء الفراغ، بما يتماشى مع الاتجاهات التاريخية خلال العام الماضي.

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مخطط أسعار بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

هناك فجوة أخرى بين ٩٦٦٠ دولارًا و٩٣٠٣٠ دولارًا موجودة بالفعل، ولكن نظرًا لحركة السعر الصعودية في الأسبوعين الماضيين، كانت الآمال كبيرة في أن يكون أول مستوى يتم ملؤه أعلى وليس أقل.

وفي وقت كتابة المقالة، تم تداول بيتكوين مقابل الدولار بحوالي ١١٤٠٠ دولار، بعد أن ارتفعت لاستعادة الحد الأدنى للفجوة ولكن حتى الآن لم تتغلب على المقاومة عند ١١٥٠٠ دولار.

فايس: ما زلت "متفائلًا" على الرغم من تراجع ١٢٠٠ دولار

شهدت عطلة نهاية الأسبوع اندفاعة قصيرة إلى ١٢٠٠٠ دولار قبل أن يؤدي التصحيح المفاجئ إلى انخفاض ١٢٠٠ دولار في غضون دقائق.

وبالنسبة للمتداول المخضرم توني فايس، حتى هذا البيع لم يشوه الطبيعة الصعودية الإجمالية للرسم البياني الأسبوعي لبيتكوين أو الأطر الزمنية الأقل.

حيث قال خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل تداول بيتكوين على يوتيوب: "ما زلت أصر على أن الأسبوع الماضي كان شمعة صعودية".

وأضاف فايس أنه لو أتيحت له الفرصة، لكان قد اشترى التراجع إلى ما دون ١١٠٠٠ دولار، لكنه لا يزال غير مقتنع بما إذا كانت بيتكوين قد انخفضت بما يكفي لتأمين دعم جديد.