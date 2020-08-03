هوبي تنضم إلى رابطة عروض توكنات الأوراق المالية اليابانية جنبًا إلى جنب مع ١٠ لاعبين آخرين

تام شمس - الاثنين 3 أغسطس 2020 08:55 مساءً - انضم فرع هوبي الياباني إلى رابطة عروض توكنات الأوراق المالية، أو JSTOA، بصفتها "عضوًا داعمًا" جنبًا إلى جنب مع زايف، وإف إكس كوين، و٨ من شركات العملات المشفرة المحليين الآخرين، وفقًا للإعلان الذي نشر في وقتٍ سابق اليوم.

وأوضح هايتنغ تشين، الرئيس التنفيذي لشركة هوبي اليابان، في تعليق لكوينتيليغراف أنه "يجب أن يكون العضو الكامل شركة أوراق مالية تحمل ترخيص تمويل ١". "نحن لا نحصل على هذا الترخيص، وبالتالي لا يمكننا التقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة."

تهدف هوبي اليابان إلى تبسيط "معاملة توكنات الأوراق المالية" من خلال هذه الهيئة ذاتية التنظيم.

تم إطلاق JSTOA في أكتوبر ٢٠١٩ من قبل ست شركات وساطة يابانية كبرى بما في ذلك إس بي آي سكيوريتيز وراكوتين سكيوريتيز. وهدفها هو دعم تطوير عروض توكنات الأوراق المالية بطريقة تضمن الامتثال القانوني وتحمي المستثمرين. في أبريل ٢٠٢٠، أصدرت المنظمة مبادئ توجيهية حول كيفية فصل أصول العملاء وحقوق نقل السجلات الإلكترونية.

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حيث قال تشين من هووبي لكوينتيليغراف:

"نحن نتفق بشكل واضح مع إيديولوجية [الرابطة] وهنا نقتبس شعار "تعزيز وتعميم توكن الأوراق المالية لإحياء السوق المالية ورأس المال، ورعاية الصناعة المتقدمة والحفاظ على القدرة التنافسية العالمية"

وفي تعليقه، وصف الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية اليابان بأنها "واحدة من عدد قليل من الدول الرائدة في العالم التي أنشأت نظام امتثال" للأصول الرقمية.