ترافالا تضيف ٦٠٠٠٠٠ فندق إلى منصة حجز العملات المشفرة الخاصة بها

تام شمس - الاثنين 3 أغسطس 2020 08:55 مساءً - أضاف موقع ترافالا.كوم مؤخرًا ٦٠٠٠٠٠ فندق إضافي إلى منصة السفر عبر الإنترنت التي تدعم العملات المشفرة وذلك بفضل الشراكة الأخيرة مع شركة أغودا العملاقة للحجز.

حيث أخبر الرئيس التنفيذي لشركة ترافالا، خوان أوتيرو، كوينتيليغراف أن عدد العقارات على المنصة وصل الآن إلى أكثر من ٢,٢ مليون عقار. وصرح أنه:

"يمكننا القول بأمان أننا أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت تستند إلى بلوكتشين في العالم من خلال عدد من خيارات الإقامة المتاحة مع أكثر من ٢٢٠٠٠٠٠ خيار للحجز تغطي ٩٠١٢٤ وجهة". Advertisements

وتعتبر أغودا شركة عملاقة في صناعة السفر - وفقًا لموقع بيانات الشركة أول - وتوظف أكثر من ٤٣٠٠ شخص ولديها إيرادات سنوية تبلغ ١,٢ مليار دولار.

شراكات ترافالا.كوم

يأتي هذا الإعلان بعد شراكة ترافالا.كوم مع شركة إكسبيديا في أوائل شهر يوليو، والتي قدمت أيضًا عددًا كبيرًا من الفنادق إلى المنصة. وفي نهاية نوفمبر ٢٠١٩، عقدت الشركة أيضًا شراكة مماثلة مع بوكينغ.كوم. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الحجوزات على المنصة بنسبة ٦٨٪ بعد ذلك بوقت قصير.

وفي شهر مايو، تم أيضًا دمج ترافالا.كوم - الذي كان في ذلك الوقت مجرد خدمة حجز إقامة - مع خدمة حجز الرحلات التي تدعم العملات المشفرة ترافيل باي بيت.