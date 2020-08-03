تينسنت تبني منصة بلوكتشين لأقدم منتج للنبيذ في الصين

تام شمس - الاثنين 3 أغسطس 2020 12:53 صباحاً - كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت عن خطتها لإنشاء منصة تتبع النبيذ القائمة على بلوكتشين بالتعاون مع تشانغيو، وهي أكبر وأقدم منتج للنبيذ في الصين، وفقًا للأخبار المحلية يوم ٣١ يوليو. ويُقال إنها الأولى على مستوى البلاد للنبيذ المحلي في البلاد صناعة.

ووفقًا لتشانغيو فقد تم تصميم المنصة لتتبع كل خطوة من عمليات صنع النبيذ والمبيعات، بما في ذلك الزراعة والتخمير والتوزيع والإدارة. وستصدر شهادة فريدة يمكن تتبعها لكل زجاجة نبيذ تنتجها.

كذلك سيتم تسجيل العملية برمتها على شبكة بلوكتشين. سوف تسمح رموز QR القابلة للمسح التي توفرها زجاجات الشركة للمستهلكين بالتحقق من صحة النبيذ. وسيقدم رمز QR أيضًا مجموعة كاملة من البيانات مثل معلومات مزرعة أنواع العنب والأصل ومستويات هطول الأمطار ومعلومات درجة الحرارة من بين أشياء أخرى.

وبحسب ما ورد ستساعد شبكة بلوكتشين الموزعين ومنافذ البيع على التقاط الزجاجات المزيفة وتحديد الزجاجات التي فشلت في اختبارات مراقبة الجودة.

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تقوم سيمبول من نيم بعمل حلول بلوكتشين لحل مشاكل العبث والتزوير لتوفير الملايين لصناعة النبيذ.