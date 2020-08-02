تطبيق حماية حقوق الملكية القائم على بلوكتشين يحصل على الاستثمار

تام شمس - الأحد 2 أغسطس 2020 08:55 مساءً - استثمر صندوق رأس المال الاستثماري بلوكتشين نيم فنتشرز في شارب شارك، وهي شركة تشيلية ناشئة تستفيد من منصة سيمبول بلوكتشين لتقديم حلول التوقيت الزمني لمنشئي المحتوى لحماية ممتلكاتهم الفكرية. وسيسمح لهم أيضًا بترميز أو نقل إبداعاتهم.

منشئو المحتوى والحماية الرقمية ببلوكتشين

وفقًا للتقرير، تم تصميم شارب شارك لمنشئي المحتوى بدءًا من الكتاب والأكاديميين والصحفيين إلى المصورين والفنانين والمصممين. وستعمل المنصة على إنشاء توقيع رقمي سيتم إصداره للنص والصور إلى بلوكتشين سيمبول. حيث يتم تخزين البيانات في شكل غير قابل للتغيير ومتوافق مع سياسات الخصوصية.

وتشمل حالات الاستخدام الرئيسية لشارب شارك الوسائط والأوساط الأكاديمية ومنصات المحتوى التي أنشأها المستخدمون. وقالت الشركة إن الكتاب والصحفيين يمكنهم استخدام شارب شارك للكشف عن الانتحال ومنع انتهاكات حقوق النشر وإنشاء محفظة من ممتلكاتهم الفكرية. وأضاف كيلين أودونيل، المؤسس المشارك والشريك العام في نيم فينتشرز ما يلي:

"لقد فشلت حلول الطابع الزمني الحالية وودائع حقوق الطبع والنشر مكلفة للغاية. وتسجّل خدمة شارب شارك الرقمية للطابع الزمني الأعمال الفنية التي تهدف إلى حماية الحقوق المعنوية لمنشئي المحتوى في عملهم من خلال الكشف عن الانتحال وانتهاك حقوق الطبع والنشر."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، يمكن أن تساعد تقنية بلوكتشين بشكل كبير في حل أحد أكبر التحديات التي تواجه منشئي المحتوى الرقمي: الحفاظ على حقوق الطبع والنشر لعملهم.