أوكي كوين تقول إن المستثمرون المؤسسيون يستفيدون أكثر من الوضوح في مجال العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 2 أغسطس 2020 06:53 مساءً - من المحتمل أن يؤثر وضوح حفظ الأصول الرقمية الأخير من مكتب الولايات المتحدة للمراقب المالي للعملة، على المستثمرين المؤسسيين بشكل أكبر، وفقًا لما ذكرته الرئيس التنفيذي لشركة أوكي كوين هونغ فانغ.

وقالت فانغ لكوينتيليغراف إنه "من المحتمل أن يكون التأثير الأكبر على المستثمرين المؤسسيين".

وأضافت قائلة:

"لدى المستثمرين الأفراد مجموعة أوسع بكثير من الخيارات (والتفضيلات) الحالية. وأنا أتطلع إلى رؤية المزيد من البنوك تصبح أكثر انفتاحًا على العملات المشفرة، مع قنوات مصرفية أفضل وزيادة الوعي العام، بالإضافة إلى مزيد من الوضوح التنظيمي. فتجربة المستخدم الأفضل تفوز في نهاية المطاف".

مكتب مراقب العملة يجلب الوضوح

في ٢٢ يوليو، أوضح مكتب مراقبة العملة منطقة رمادية تنظيمية سابقة من نوعٍ ما حول حفظ العملة المشفرة. ونتيجةً لذلك، أصبحت البنوك المعتمدة فيدراليًا تعرف الآن أنها تستطيع الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

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وأوضحت فانغ أيضًا أن "قرار مراقب مكتب العملة هو بالتأكيد أخبار إيجابية لمجال العملات المشفرة الناشئة، حيث تعتبر أصول العملات المشفرة الآن فئة أصول شرعية للبنوك". "لقد حقق مكتب مراقبة العملات علامة فارقة مهمة من خلال السماح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات الحفظ التي سيتم تطبيقها على العملات المشفرة، وبالتالي تعزيز النظام المالي العام وتوسيع الشمول المالي."

وأضافت فانغ أن التوضيح يسمح بمزيد من التوسع في مجال العملات المشفرة.

هل ستقدم جميع البنوك خدمات حفظ العملات المشفرة في المستقبل؟

بالنظر إلى وضوح مكتب مراقب العملة، المطابق لنمو صناعة العملات المشفرة وبلوكتشين على مر السنين، قد يشهد المنطق مشاركة البنوك بشكل متزايد. وقالت فانغ في هذا الشأن: "ستواصل البنوك تقديم المنتجات والخدمات التي يطلبها عملاؤها". وأضافت: "لذلك، فإن عرض حافظ العملات المشفرة يعتمد على السوق المستهدف لكل بنك، فضلًا عن التبني السائد للعملات المشفرة".

وقالت فانغ إن مجال العملات المشفرة يضم بالفعل العديد من الكيانات الموجهة نحو حلول الأصول الرقمية، بما في ذلك المؤسسات الأمريكية المختلفة المنفصلة عن القطاع المصرفي، مضيفة اهتمامها بمشاهدة كيف سيؤول إليه الأمر في جميع أنحاء الصناعة في الأيام القادمة.