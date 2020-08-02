٣ أسباب وراء ارتفاع سعر إيثريوم بنسبة ٧٥٪ ليصل إلى أعلى مستوى خلال عامين عند ٣٩٥ دولارًا

تام شمس - الأحد 2 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع سعر إيثريوم بنسبة ٧٥٪ حيث ارتفع السعر من ٢٢٢ دولارًا إلى ٣٩٠ دولارًا. ويعتقد العديد من المستثمرين أن زخم إيثريوم يعزز السوق بالكامل، وربما يدفع بيتكوين (BTC) إلى الأعلى.

الرسم البياني اليومي لزوج إيثريوم مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

وهناك ثلاثة عوامل يبدو أنها تؤدي إلى ارتفاع قوي لإيثريوم وهي: التمويل اللامركزي، إيثريوم ٢.٠، والارتفاع الحالي طويل الأمد الذي يحدث في سوق العملة البديلة.

نمو التمويل اللامركزي يدفع العملة البديلة ولكن هناك إشارات هبوطية

منذ منتصف يونيو، ارتفعت القيمة الإجمالية المحجوزة في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل مستمر. وقد أدى إطلاق التوكنات للبروتوكول، مثل توكن COMP لكومباوند كمثال، إلى تزايد الطلب على التمويل اللامركزي.

وفي نهاية المطاف، اكتشف المستخدمون ظاهرة تسمى "البحث عن عوائد"، والتي تنطوي على قيام المستخدمين بالبحث عن عوائد أعلى في سوق التمويل اللامركزي والتحول من بروتوكول إلى آخر للحصول على حوافز.

وقد أدى النمو الهائل لسوق التمويل اللامركزي في فترة قصيرة إلى ارتفاع العديد من التوكنات المرتبطة بالتمويل اللامركزي بسرعة. في يوليو، باع المستثمرون على ما يبدو أنه توكنات التمويل اللامركزي وغيرها من العملات الرئيسية ذات القيمة السوقية الصغيرة، وانتقلوا مرة أخرى إلى إيثريوم وبيتكوين.

وصل سعر إيثريوم اليوم إلى أعلى مستوى في عامين حيث ارتفع إلى ٣٩٥ دولارًا على بيتميكس ولكن هذا حذر التجار من التراجع المحتمل. وفي الواقع، قال متداول العملات الرقمية إدوارد مورا:

"نعم، القطع المكافئ للخروج من القطع المكافئ الآخر هو مشهد يستحق الرؤية. كما أن هذا ليس مستدامًا وسيتم تصحيحه. إذا كنت جديدًا في هذا المجال - فاشترِ في الانخفاضات ولا تفكر في القمة."

إيثريوم ٢.٠ تدعم زخم توكنها

العامل الإيجابي الثابت الذي يدعم الزخم الصعودي لإيثريوم هو توقع إيثريوم ٢.٠. وفي أغسطس، يتوقع مطورو إيثريوم إطلاق الاختبار النهائي لإيثريوم ٢.٠ المسمى ميدالا.

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وعند إطلاقه بالكامل، ستزيل إيثريوم ٢.٠ تدريجيًا القائمين بالتعدين من الشبكة ويكافئ المستخدمين على المشاركة في الشبكة. كما سيمكن نظام الحوافز المستخدمين من تحقيق عائد على ممتلكاتهم من إيثريوم على مدى فترة طويلة.

وقد اقترح كيلفن كوه، المؤسس المشارك لرأس المال الاستثماري سبارتان بلاك، مؤخرًا أن كل مرحلة من مراحل إيثريوم ستعزز الشبكة. حيث قال كوه:

"كل مرحلة من إيثريوم ٢.٠ على مدى ٢-٣ سنوات القادمة تجعل إيثريوم أقرب إلى حالتها النهائية وستكون محفزات لإيثريوم".

موسم العملة البديلة يستمر

تزامن ارتفاع إيثر وبيتكوين خلال الأيام الثلاثة الماضية مع انخفاض في أسعار العملات البديلة. وعلى المدى القريب، يمكن أن تستمر دورة جني الأرباح إذا شهدت العملات البديلة اتجاهات صعودية منتظمة.

وفي الأسواق الصاعدة السابقة، أظهرت العملات المشفرة الرئيسية والعملات البديلة الصغيرة ارتباطًا عكسيًا، بمعنى أنه مع ارتفاع سعر بيتكوين، انخفضت قيم العملة البديلة.

ويبقى العكس صحيحًا عندما يكون سعر بيتكوين مستقرًا أو متماسكًا. وهذا يخلق دورة تجعل بيتكوين و إيثريوم يستفيدان من مسيرات متعددة لجني الأرباح.

وقد اقترح ساتوشي فليبر، وهو متداول شهير على تويتر، أنه على المدى الطويل هناك مقاومة رئيسية لإيثريوم عند ٧٨٠ دولارًا.

الرسم البياني لإيثريوم مقابل الدولار على مدى أسبوع واحد. المصدر: ساتوشي فليبر

يبقى أن نرى إذا ما كان التقاء إيثريوم ٢.٠، وتجمعات جني الأرباح، ونمو التمويل اللامركزي يمكن أن يدفع سعر إيثريوم إلى مناطق مقاومة أعلى. وفي الوقت الحالي، لا تزال التوجهات المحيطة بالعملة البديلة إيجابية بشكل عام على المدى المتوسط.